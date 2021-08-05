نسرين أمين بإطلالة صيفية جريئة.. ومتابعون: «القمر بيطلع الصبح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة نسرين أمين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث الشهيرة مثل «جوجل»، عقب نشرها عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بإطلالة صيفية بيضاء، تميزت بها بارتدائها للمايوه البكيني الأبيض، أثناء قضائها عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

ونرصد من خلال السطور التالية تفاصيل الإطلالة الصيفية للفنانة نسرين أمين، التي ظهرت بها بارتدائها مايوه أبيض بيكيني أثناء قضائها عطلتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، وأبرز تعليقات الجمهور والمتابعين عليها.

نسرين أمين في إطلالة صيفية بالبكيني

نشرت الفنانة نسرين أمين عددًا من الصور لها عبر حساباتها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء ارتداءها مايوه بيكيني باللون الأبيض، وظهرت نسرين أمين في الصور بالجزء العلوي فقط من جسدها، وحرصت على قص الجزء السفلي من جسدها في تلك الصور، وكانت آثار المياه الموجودة على جسدها تشير إلى أنها خرجت من البحر لتوها، كما حرصت على ارتداء نظارة شمسية.

وعلقت الفنانة نسرين أمين على تلك الصور التي قامت بنشرها عير حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الصيفية تلك قائلة «الصيف»، لتؤكد بتلك الكلمة أنها تستمتع بعطلتها الصيفية في الوقت الحالي، بالرغم من عدم إشارتها للمدينة الساحلية التي تتواجد بها.

وعقب نشر الفنانة نسرين أمين لتلك الصور التي كانت ترتدي بها بكيني أبيض، أثناء تواجدها على إحدى شواطئ المدن الساحلية، تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل المختلفة، حتى تصدرت بها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، كما أخذ الكثيرون يبحثون عن صور إطلالة نسرين أمين الصيفية بالبكيني الأبيض، وعلق الكثير من الجمهور والمتابعين لها الكثير من التعليقات، التي كان من أبرزها تعليق به إشارة لجملتها الشهيرة «اتفرج على الصور براحتك ما أنت دافع بقى، ده القمر طلع بيطلع بالنهار فعلا».