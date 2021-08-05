أضرار بطاطس الشيبسي على الجسم: تسبب الكرش ومقاومة الأنسولين

القاهرة - سمر حسين - صحة

السمنة أصبحت مرضًا عصريًا منتشرًا بين الناس، خاصة سمنة البطن، التي لها عدة أسباب، ومن بينها تناول الطعام غير الصحي، مثل السكريات، والمشروبات الغازية، والعصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر بالإضافة إلى المواد الحافظة، ومن بين الأطعمة أيضا التي تسبب سمنة البطن «الكرش»، هو تناول بطاطس الشيبسي، سواء التي تطهى في البيت، أو يجري شراؤها من المحلات، وتحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة والأطعمة والملح، الذي يسبب السمنة، والانتفاخ، ودهون البطن، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، ونحت القوام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أضرار تناول البطاطس الشيبسي

وأوضح الدكتور محمد حلمي، عبر منشوره على موقع «فيس بوك»: ««مدمنو الشيبسي أو رقائق البطاطس، كله يجمع أنتم عارفين أنها من أهم وأشهر أسباب، السمنة وخصوصا، سمنة البطن عند ناس كتير».

وعن السعرات الحرارية، قال حلمي: «طيب أنتم عارفين أنه السعرات الحرارية اللي فيها تعادل وجبة كاملة بروتين ربع فرخة مثلا ورز وخضار وسلطة، الشيبسي صحيح هي الوجبة المفضلة لدى الجميع، وإدمان حقيقي وبالتالي من المستحيل تناول قطعة واحدة فقط، يعني نفتح الكيس من هنا، يترمي فاضي من هنا».

وأكمل عن أضراره الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وبالتالي الإصابة بالسكري، «ودي طبعا مليانة كمان بالملح، اللي بيخلي الجسم يحتفظ بالماء والسوائل بكميات كبيرة، عشان كده تناول كميات كبيرة منها بيكون السبب وراء تراكم كل الدهون الزائدة، وبسبب مقاومة الأنسولين أصلا، اعترفوا بتاكلوا شيبسي أد إيه».