هل أصابك كورونا بعد التطعيم؟.. إليك الإجابة على جميع أسئلتك حول العدوى الخارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتبر الإصابة بكورونا بعد تلقي التطعيم كاملًا أمرًا نادرًا جدًا، واحتمالات حدوثه منخفضة جدًا، ومع ذلك مع استمرار متغير دلتا في الارتفاع ، نسمع المزيد من التفاصيل عن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى غير مسبوقة، أي أصيبوا بالفيروس المستجد بعد جرعتهم.

علميًا، من المحتمل أن تكون الإصابات الخارقة نادرة ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عنه، فيسجل الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مرتين أنها تجربة أقل قسوة، ومع ذلك، لا توجد طريقة حقيقية للتنبؤ بمن يحصل عليها ومن لا يصيبها.

ومع بدء ارتفاع الحالات مرة أخرى بعد الموجة الأخيرة في دول مختلفة، قمنا بتسوية بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

-مع ارتفاع التطعيمات لماذا تتزايد حالات الاختراق؟

نسمع الآن عن حالات اختراق أكثر من أي وقت مضى، في حين أن معظم الحالات كانت تأتي مع انتشار متغير دلتا، فإن الإبلاغ عن حالات الاختراق يأتي أيضًا في وقت ارتفعت فيه وتيرة التطعيم بشكل كبير، إسرائيل على سبيل المثال هي دولة تم فيها اختبار العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ليكونوا إيجابيين.

وفقًا للخبراء، فإن الاتجاه ليس مربكًا في أي مكان، ويقترح العلماء أنه نظرًا لأننا نرى زيادة التطعيم والمزيد من الأشخاص الذين يتم تحصينهم بشكل كامل، فلا بد أن يكون هناك تقارير أعلى عن حالات الاختراق أيضًا، هذا ليس فقط لأننا نواجه تهديدًا من أنواع مختلفة من فيروس كورونا أكثر من المعتاد، بل نشهد أيضًا ارتفاعًا في الحياة الطبيعية وخروج الناس - مما يعني أن هناك احتمالية أكبر للإصابة بالعدوى.

ومع ذلك، فقد ذكر العلماء أن أسبقية الحالات لا تزال في الجانب السفلي بين أولئك الذين تم تطعيمهم - واستطردوا لتوضيح أن الفيروس منتشر بشكل كبير.

-هل كل الالتهابات الخارقة خفيفة؟.. وهل يمكن أن يكونوا جادين؟

حتى بين أولئك الذين يصابون بالفيروس بعد التطعيم الكامل، ولديهم مناعة قصوى، يبدو أن طبيعة العدوى أقل اعتدالًا، مع وجود فرصة أقل من المعتاد للدخول إلى المستشفى والوفيات الناجمة عن العدوى، مما يوفر مستوى معينًا من الطمأنينة والراحة المفيدة خاصة في وقت الموجة التي يغذيها متغير دلتا.

العديد من الذين تم تطعيمهم يعانون أيضًا من عدوى بدون أعراض ويتعافون في فترة أقصر، فأثبتت دراسة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مؤخرًا أن 27٪ من إجمالي حالات الاختراق (اختبارات RT-PCR الإيجابية) التي تم الإبلاغ عنها كانت بدون أعراض، ولم يتذكر الكثيرون أنهم مرضى بما يكفي، وأقل من 10٪ كانوا بحاجة إلى دخول المستشفى وقائيًا وأقل قليلاً. من 2 ٪ تمثلت في الوفيات.

تظهر دراسات الحالة أيضًا أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بكورونا قد يكون لديهم في بعض الأحيان حمولة فيروسية أقل من المعتاد في الجهاز التنفسي، ويشعرون بجزء بسيط من الأعراض المعتدلة لـ كوفيد 19 ومن ثم، فمن المرجح أن يتم تجنب شدة المرض مع التمنيع الكامل إلى حد معين، وتوفير مكافحة جيدة للوباء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل لا تُحسب إلا بين الأشخاص الذين تم تحصينهم بالكامل، أي على الأقل 14-20 يومًا قد مرت بعد الجرعة الثانية، يمكن لجرعة واحدة أو عدم وجود مناعة كافية أن تزيد من خطر العدوى والمضاعفات ذات الصلة.

-ما هي العوامل التي تغذي انتشار؟

على الرغم من أن اللقاحات تقترب مما كانت عليه الحياة، والتجمعات السابقة للوباء والأكثر أمانًا، إلا أن معظم حالات العدوى الخارقة لا تزال في الحسبان لأسباب مماثلة، والتي تعتبر عوامل خطر لانتشار كورونا في المقام الأول - الاتصال الوثيق، وسوء التهوية، و السلوك غير المناسب لكوفيد- 19

يمكن أن يؤدي الانتشار الكبير للفيروس الخبيث في منطقة معينة (بمعدلات تطعيم منخفضة) إلى تسهيل إصابة الأشخاص الملقحين بالفيروس، فبصرف النظر عن ذلك، أشارت بعض التحليلات إلى أن احتمالية الإصابة بالعدوى الخارقة تزداد في الأماكن الضيقة، والأماكن الداخلية سيئة التهوية ، والمكاتب المزدحمة ، وأماكن العلاج بالمستشفى، حيث يكون خطر العدوى على الجانب الأعلى.

-هل من المرجح أن يحصل عليها شخص ما؟

في حين أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بالعدوى مرة أخرى، بما في ذلك العمر وضعف المناعة، فقد أظهرت الدراسات والتحليلات الأحدث أن النساء تميل إلى تشكيل جزء أكبر من حالات الاختراق التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم، حتى هذه الأسباب لا تزال غير واضحة، فقد تم الكشف عن المزيد من الحالات المتقدمة بين النساء، وخاصة أولئك اللائي عملن في الخطوط الأمامية وقطاعات الرعاية الصحية.

ومن المثير للاهتمام ، أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة مرة أخرى بـ COVID-19 ، بعد الإصابة به مرة واحدة من قبل.

-لماذا تنخفض معدلات فعالية اللقاح؟

من المعروف أن اللقاحات التي نمتلكها معنا لها احتمالات ملحوظة للوقاية والحماية من السارس- COV-2. ومع ذلك ، مع ظهور سلالات خبيثة ، تنخفض معدلات الفعالية أيضًا، مع مرور الوقت، يُعتقد أيضًا أن الحماية الكاملة (الحصانة) الممنوحة لهم قد تتضاءل أيضًا، وتجعل الأشخاص يحتاجون إلى جرعات معززة إضافية.

يبقى السبب الأكثر احتمالا هو الانتشار الشامل لمتغير دلتا، في حين أن اللقاحات مفيدة للغاية، إلا أنها لا تزال تجريبية، وتعمل بأفضل حالاتها ضد السلالة الأصلية.

مع المتغيرات الأحدث، يصبح الفيروس أيضًا أكثر ذكاءً في هجومه، ويمكنه بسهولة تجاوز الأجسام المضادة التي يحركها اللقاح، و يتم اتخاذ تدابير سيئة بعد التطعيم، وقد يكون ضعف المناعة، أو المعاناة من الشروط المسبقة التي تقلل من فعاليته من العوامل المحتملة.

-هل هناك طرق لمنعه؟

يظل من المهم جدًا أن يستمر الأشخاص الذين تم تطعيمهم في اتباع الاحتياطات الحقيقية حتى بعد تعرضهم للطعن، فلا تزال الأقنعة والتباعد والتطهير ضرورية.

بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم، فإن أفضل طريقة لمنع الفرص المحتملة لحالات الاختراق هي التأكد من مستوى الخطر في مكان ووقت معين، طالما أنك تمارس الإجراءات الحثيثة ، فإن فرص الحصول على حالة اختراق أقل.