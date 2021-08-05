احذروا الإفراط في تناول الشكولاتة.. 4 أمراض خطيرة قد تطاردكم: منها السكتة الدماغية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتبطت الشوكولاتة بتحسين الحالة المزاجية لدى عشاقها، فهي بالنسبة لهم من الحلويات الأساسية التي لا يستطيعون الاستغناء عن تناولها على مدار يومهم، دون النظر إلى أضرارها على الصحة، متجاهلين تماما مخاطر الإفراط في تناول الشوكولاتة، التى ذكرتها صحيفة «express» البريطانية.

مخاطر الإفراط في تناول الشوكولاتة

- الوزن والسمنة: يساهم تناول كميات كبير من الشوكولاتة في زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان.

- أمراض القلب: يمكن أن يساهم تناول الكثير من الشوكولاته في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

- السرطان والسكري: تناول السكريات بكميات كبيرة يسهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع الثاني.

- السكتة الدماغية: يمكن أن تؤدى الدهون المشبعة الزائدة في النظام الغذائي، إلى زيادة البروتين الدهني «الضار» منخفض الكثافة في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من استهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة، موضحة أنه يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 30 جرامًا من الدهون المشبعة، وألا تتجاوز النساء في أكلها أكثر من 20 جرامًا، وبالنسبة للأطفال يجب أن تكون الكمية أقل من ذلك.

يبلغ متوسط قطعة الشوكولاتة الواحدة 250 كيلو سعر حراري، وارتبط استهلاك الشوكولاتة بارتفاع ضغط الدم، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، ما يتسبب أيضا في زيادة الوزن.

فوائد تناول الشوكولاتة

- خفض التوتر: تساعد الشوكولاته على خفض هرمونات التوتر، وأثبتت دراسة أجريت عام 2009، على 30 شخص من الأصحاء تم تناول 40 جم من الشوكولاته الداكنة في كل يوم لمدة 14 يوما، ولاحظ انخفاض ملحوظ في هرمونات التوتر.

- غنية بمضادات الأكسدة: تحتوى الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة، وتقي من تلف الخلايا ومرض ألزهايمر.

الإفراط في الشكولاتة يسبب تشنجات

قالت الدكتورة ولاء طه، استشاري التغذية العلاجية، إن الإفراط في تناول الشوكولاته، يسبب بعض الأضرار للجسم، منها حدوث تشنجات بسيطة في المعدة وتقيؤ.

وأشارت في تصريح لـ«هُن»، إلى أن المقدار المناسب لتناول الشكولاتة الداكنة، يجب ألا يزيد عن لوحين من الحجم المتوسط، لتجنب أضرارها على الجسم.