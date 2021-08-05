احصل على نتيجة الثانوية العامة 2021 من الرابط الرسمي في خطوتين فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت نتيجة الثانوية العامة 2021، ما يشغل الطلاب وأسرهم في الوقت الحالي، خاصة مع اقتراب الموعد الذي أعلنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لإعلان النتيجة، بعد عقد مؤتمر صحفي، وهناك العديد من المواقع ومن بينها موقع الوزارة الرسمي، لبيان نتيجة الثانوية العامة، بعد ظهورها مباشرة، من الرابط الرسمي في خطوتين فقط، ويقدم موقع «هن» طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة، سواء من الرابط الرسمي في خطوتين فقط، أو عبر موقع «الوطن».

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة من الرابط الرسمي

تهسيلا على الطلاب، يقدم «هن»، خطوتين بسيطتين لإظهار نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر الرابط الرسمي والموقع الرسمي من الوزراة:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

الخطوة الثانية: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، مع الضغط على زر إظهار النتيجة.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوطن

يقدم موقع «الوطن»، خدمة إظهار نتائج الثانوية العامة 2021، عبر الرابط، تسهيلا على الطلاب، وفي البداية يقوم الطالب بإدخال بياناته كلها، وفي وقت إعلان النتيجة، يدخل على موقع الوطن، الذي يظهر النتيجة فور ظهورها مباشرة، بعد إدخال رقم الجلوس، وذلك تسهيلا على الطلبة، وأولياء أمورهم.

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون جاهزا خلال أيام، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم تحديات جائحة كورونا.

وكلفت تجهيزات امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من مليار جنيه، من خلال تجهيز اللجان ببوابات إلكترونية معقمة، وتأمين اللجان الامتحانية، وتعقيم وتطهير اللجان،ضد كورونا، وأن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب.