اختفاء «زينب».. أسرتها في حيرة وحزن: احتفلت بعيد ميلاد زوجها وهربت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشهر طويلة من البحث لم تترك فيها «زكية خلف»، شارعا أو مكانًا في نواحي القاهرة، يمكن أن تجد فيه ابنتها المفقودة «زينب حسن»، البالغة من العمر 31 عامًا إلا وتوجهت إليه، لكن دون نتيجة، وعلى الرغم من عدم توصلها لشيء يبرد نار قلبها، إلا أنها لم تفقد أملها في العثور على فلذة كبدها.

خلاف أسري

تكشف والدة «زينب»، تفاصيل الاختفاء المفاجئ لابنتها منذ منتصف مارس الماضي، خلال حديثها لـ«هن»، قائلة إن ثمة خلاف أسري بسيط نشب بين ابنتها وزوجها وذلك في ليلة اختفاءها، لكنه لم يخطر على بال أحد منهم أنها ستترك المنزل وتغيب تمامًا.

وتابعت الأم حديثها: «كانت كل حاجة ماشية طبيعي قبل ما زينب تختفي، وقبل ما تختفي بيوم كنا بنحتفل بعيد ميلاد جوزها في النادي سوا ومعاهم ولادهم، وبعد ما روحوا عرفت إن في مشكلة حصلت بينهم، وصحي الصبح تاني يوم ملقهاش في البيت، وسايبة تليفونها ومكتبتش حتى جواب ولا سابت رسالة ولا أي حاجة تعرفنا مكانها، وحررنا محضر لإثبات الواقعة وقتها برقم 8310 لعام 2021».

مش أول مرة خناق

وأوضحت والدة الزوجة المتغيبة، أن تلك المرة ليست الأولى التي تشهد خلافًا بينها وبين زوجها، فعادة ما تقع المشاحنات الأسرية بين الطرفين لكنها كانت تنتهي بالتصالح، «كانوا كتير بيتخانقوا بس بيرجعوا ويتصالحوا والحياة بتمشي عشان خاطر ولادهم، بس محدش توقع إنها تسيب البيت في يوم عشان مشكلة أو خلاف أسري».

البحث على «فيس بوك»

لم تتوقف الأم المكلومة طيلة الخمسة أشهر الماضية عن رحلة بحثها للوصول إلى ابنتها، حتى لجأت مؤخرًا إلى عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أملًا في العثور عليها، «نشرت صورتين ليها واحدة بالنقاب والتانية من غيره يمكن أي حد يكون شافها واتعرف عليها ونطمن».