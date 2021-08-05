مواقع إلكترونية هامة للطلبة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التأهب التام يعيشها طلاب الثانوية العامة وأسرهم في هذه الأيام، استعدادًا للتعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعدما انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات في 2 أغسطس الماضي.

مواقع إلكترونية هامة للطلبة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد تعرف الطلاب على نتائجهم عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، سرعان ما يتجهوا لتصفح بعض المواقع التي تشكل لهم أهمية كبيرة، كي تساعدهم على استكشاف ما يناسبهم من كليات ومعاهد مختلفة، ومن بين تلك المواقع:

- موقع التنسيق الإلكتروني

أطلقت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب، تيسيرًا على أبنائها الطلاب، وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، إذ أعلنت وزارة التعليم العالى، في بيان رسمي، إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت الموافق 7-8-2021 حتى يوم الخميس الموافق 19-8-2021.

- موقع الجامعات الحكومية

عبارة عن دليل شامل لتنسيق جميع الجامعات الحكومية، على مستوى أنحاء الجمهورية، ويسهل للطلاب عملية التعرف على تنسيق الكليات والتخصصات المختلف داخل تلك الجامعات.

- مواقع الجامعات الخاصة

دليل آخر يرشد الطلاب لتنسيق الكليات المختلفة داخل الجامعات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية.

قائمة بأبرز الكليات التي تضع اجتياز اختبارات القدرات شرطا للالتحاق بها

نعرض أبرز الكليات التي يوجد بها اختبارات القدرات ويشترط النجاح بها للالتحاق:

1- كليات التربية الرياضية.

2- كليات الفنون التطبيقية.

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4- شعبتا التربية الفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

7- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات الإعلام.

10- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

11- كليات السياحة والفنادق.

12- كليات التمريض.

13- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).