"تبييض الأسنان بالخميرة وقناع الفراولة".. إليكِ أسرار جمال مارلين مونرو في ذكرى رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - هي أسطورة إغراء، وأيقونة جمال وإثارة، فتنت العالم بأسره بجمالها وجاذبيتها الشديدة، وعلى الرغم من رحيلها غير إن الجميع ما زال يتساءل عن سر جمالها.

هي النجمة العالمية مارلين مونرو، الذي يصادف اليوم 5 أغسطس الذكرى الـ59 لرحيلها، وكانت مارلين تحافظ على بهائها من خلال عدة عادات جمالية تتبعها دائمًا، بحسب مجلة "إل آريبيا" المعنية بالموضة والجمال:

- قبل استخدام كريم الأساس، كانت مارلين تضع فازلين كمرطب أساسي، ليعطي وجنتيها لمعة خفيفة تحت أضواء الاستديوهات.

- من خلال نقطة فازلين أو زيت جوز هند، كانت مارلين تضمن جفون عيون لامعة تجعلها تبدو أكثر جاذبية.

- كانت مارلين تضع قليلا من أحمر الخدود على طرف الأنف؛ فيجعلها تبدو أقصر وأكثر تحديدًا.

- استخدمت مارلين ملح البحر في الاستحمام، لأنه يعمل على تقشير جلدك التالف لتصبح البشرة متوهجة، مع القليل من التدليك البسيط.

- عملت مارلين على تبييض أسنانها باستخدام خميرة الخبز، التي يضاف إليها الليمون والنعناع لتكوين عجينة مفيدة لتبيض الأسنان.

- كانت تستخدم قناع وجه من الفراولة، وهو ما ساعدها على إضافة اللون الوردي إلى بشرتها، ما أعطاها نوعًا من الجمال دون استخدام الكثير من مساحيق التجميل.

- سحق أوراق النعناع وتركها على مناطق هالات العين أحد الأساليب التي استخدمتها مارلين لإبعاد الهالات السوداء عن عينيها.

- كانت لا تكثر من وضع المكياج الثقيل على عينها فكانت تفضل وضع القليل من أحمر الخدود. أما العين فكانت تفضل وضع القليل من ظلال العيون الفاتحة مع الكحل الثقيل لإعطاء نظرة قوية لعينيها.

- بالطبع لم يكن البوتكس منتشراً في ذلك الوقت، لذا لجأت النجمة مارلين مونرو إلى وضع 5 درجات مختلفة من أحمر الشفاه حتى تظهر شفتيها بشكل أكبر. وقام خبير التجميل الخاص بها بتدريج الألوان حيث يظهر الغامق في الجوانب والفاتح فى منتصف الشقتين حتى تظهر الشفتين بشكل أكبر.