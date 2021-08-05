ما أسباب وأعراض غازات البطن.. ومتى تستدعى حالتك زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الغازات في الجهاز الهضمي جزء من عملية الهضم الطبيعية، ويتم التخلص من الغازات الزائدة، إما عن طريق التجشؤ أو تمرير الغازات (الريح)، وقد يحدث ألما إذا كان الغاز محاصرًا أو لا يتحرك جيدًا عبر الجهاز الهضمي.

وقد تنجم زيادة الغازات أو ألم الغازات عن تناول الأطعمة، وفي كثير من الأحيان، يمكن للتغييرات البسيطة نسبيًا في عادات الأكل أن تقلل الغازات المزعجة.

وقد تسبب بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو الداء البطني بالإضافة إلى علامات وأعراض أخرى زيادة في الغازات أو ألم الغازات، وفق ما أوضح موقع "mayoclinic".

أعراض الغازات:

تشمل علامات وأعراض الغازات أو آلام الغازات ما يلي:

التجشؤ.

خروج الغازات.

ألم أو تشنجات.

الشعور بالامتلاء أو الضغط في بطنك (الانتفاخ).

زيادة ملحوظة في حجم بطنك.

ويعتبر التجشؤ أمر طبيعي، خاصةً أثناء أو بعد الأكل مباشرة، ومعظم الأشخاص يخرجون الغازات حتى 20 مرة في اليوم، لذلك، في حين أن وجود الغازات قد يكون مزعجًا أو محرجًا، نادرًا ما يكون التجشؤ وإخراج الغازات في حد ذاته علامة على وجود مشكلة طبية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تحدث إلى طبيبك إذا كانت آلام الغازات لديك مستمرة أو شديدة لدرجة أنها تتعارض مع قدرتك على العمل بشكل جيد في الحياة اليومية، وقد تشير آلام الغازات أو الغازات المصحوبة بعلامات أو أعراض أخرى إلى حالات أكثر خطورة، لذا يجب استشارة الطبيب إذا واجهت أيًا من هذه العلامات أو الأعراض الإضافية:

البراز الدموي.

تغير في قوام البراز.

تغير في وتيرة حركات الأمعاء.

فقدان الوزن.

إمساك أو إسهال.

الغثيان أو القيء المستمر أو المتكرر.

وابحث عن رعاية فورية إذا واجهت:

آلام طويلة في البطن.

ألم صدر.