هل من الآمن لمرضى القلب تلقي لقاح فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثر فيروس كورونا الجديد على الجميع، ولكنه أكثر خطورة على الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ثبت أن الجمع بين كورونا وأمراض القلب والأوعية الدموية خطير من نواح كثيرة، ومع ذلك، من المهم للغاية أن يحصل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب على التطعيم بأي ثمن، لذلك إذا كنت مريضًا بالقلب ولم تتلقَ لقاحاتك بعد، فإليك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها، وفقا لموقع timesofindia.

ما مدى قلق مرض كوفيد -19 لمرضى القلب؟

يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية من أسوأ حالاتها خلال هذا الوباء، سواء تعلق الأمر بمعالجة أعراض كوفيد أو إدارة مضاعفات ما بعد كوفيد ، يعيش مرضى القلب في خوف دائم من العدوى الشديدة والوفيات المفاجئة، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات بسبب السكتة القلبية والسكتة الدماغية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

على الرغم من أن الناس يواصلون اللجوء إلى الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول لقاحات كوفيد، فمن المهم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة موجودة مسبقًا أن يأخذوا اللقاح الخاص بهم، قد تكون الآثار الجانبية والشكوك حول فعالية اللقاح مصدر قلق مسبق لك، ومع ذلك، فإن عدوى كورونا أكثر خطورة ويجب أن تكون المصدر الرئيسي للقلق.

هل اللقاحات آمنة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب؟

تشير التقارير إلى أن لقاحات كوفيد ليست آمنة فقط للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ولكنها أيضًا مهمة للغاية، وسط المخاطر المتزايدة للمتغيرات الناشئة، حيث أثارت العدوى الاختراق إنذارات، يجب أن يحصل الأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع على لقاحاتهم في أسرع وقت ممكن.

بقدر ما يتعلق الأمر بالسلامة، فإن لقاحات كوفيد آمنة لجميع الفئات العمرية المؤهلة، كما حثت جمعية القلب الأمريكية في بيان صدر في وقت سابق من هذا العام كل شخص يتناسب مع معايير الأهلية للحصول على لقاحات كوفيد، وجاء في البيان: "بصفتنا منظمة علمية ملتزمة بالمساواة في مجال الصحة، يسعدنا اعتماد لقاحات كورونا لحماية الأفراد وأحبائهم ومجتمعاتهم من الوباء، على وجه الخصوص، يجب تطعيم الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب، والناجين من النوبات القلبية والسكتات الدماغية في أسرع وقت ممكن، لأنهم معرضون لخطر أكبر بكثير من الفيروس مقارنة باللقاح".

هل تختلف الآثار الجانبية للقاح بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا؟

الحمى منخفضة الدرجة والتعب والصداع وآلام المفاصل أمر شائع لدى الجميع، يمكن أيضًا الشعور بألم في الذراع أو في موقع الحقن.

سواء كنت شخصًا سليمًا أو شخصًا مصابًا بمرض قلبي موجود مسبقًا، فقد تكون الآثار الجانبية للقاح هي نفسها لدى الجميع، كمريض قلب، قد لا تختلف أعراضك عن أي شخص آخر، ومع ذلك، يوصى دائمًا باستشارة طبيبك وأيضًا لإجراء فحص مستمر بعد التطعيم.

هل يمكن أن تزيد لقاحات كوفيد من مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب مثل السكتة الدماغية؟

حتى الآن، لم تكن هناك تقارير عن زيادة خطر حدوث مضاعفات في القلب بعد التطعيم، يكون الأشخاص المصابون بأمراض القلب المزمنة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والسكتة القلبية إذا تعرضوا لعدوى فيروسات التاجية ولم يتم تلقيحهم.

نظرًا لأن لقاحات كوفيد تقلل من خطر الاستشفاء والالتهابات الشديدة، فإن تلقي التطعيم لن يوفر لك سوى الحماية من الفيروس.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا بأنه نظرًا لخطر الإصابة الشديدة أو الحرجة لـ كورونا، يتلقى المرضى المصابون بأمراض القلب التطعيم في وقت أقرب من عامة السكان.

هل يجب أن يستمر الأشخاص المصابون بأمراض القلب في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد التطعيم؟

نعم، سواء كنت بصحة جيدة أو شخصًا مصابًا بمرض في القلب، فإن الحصول على لقاح كوفيد لا يعني أنك في مأمن من الإصابة بالفيروس، لذلك فإن التباعد الاجتماعي وارتداء القناع والحفاظ على نظافة اليدين والبقاء في المنزل أمر بالغ الأهمية.