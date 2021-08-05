أزياء بطبعات الأزهار لموسم ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 01:48 مساءً - لم تعد طبعات الزهور حكراً على موسمي الربيع والصيف، إذ دخلت إلى مجموعات ما قبل خريف 2021 لتتحدّى الأجواء الباردة وتبعث شعوراً بالانتعاش والفرح في الإطلالات. رأينا طبعات الزهور بمختلف أشكالها وألوانها تزيّن أزياء هذا الموسم، من الفساتين إلى السراويل والقمصان وحتى المعاطف..

تابعي المزيد: أزياء بألوان ترابية موضة خريف 2021

أديم Adeam

أديم Adeam



قدمت علامة أديم Adeam إطلالة ناعمة مؤلفة من سروال فضفاض بدرجة الأصفر الزاهية، ونسّقت معها تونيك باللون الأزرق الفاتح مزيّن بالكامل بالورود البيضاء. هي إطلالة منعشة ليس فقط بفضل طبعات الورود التي تزيّنها، إنما أيضاً بدرجة الألوان الباستيلية التي أضفت عليها الكثير من الحيوية. هي إطلالة مناسبة لمختلف الأوقات، تألقي بها مع إكسسوارات بألوان حيادية كالبيج أو النيود لتحافظي على انسجامها وتتمتعي بذوق فريد.



لا دوبليج La Doublej

لا دوبليج La Doublej



اختارت علامة لا دوبليج La Doublej ان تقدّم صيحة الأزهار الخريفية بأسلوب مبتكرة ولافت، حيث صمّمت بذلة عصرية مؤلفة من سروال فضفاض متوسّط الطول مع سترة قصيرة باللون الابيض، ونثرت عليها أوراق الأشجار الخضراء بشكل غنيّ. وقد زادت العلامة من جرأة الإطلالة وتميّزها من خلال تنسيق حذاء قبقاب وجوارب باللون الأحمر القاني معها. هذه البدلة مناسبة لمختلف الأوقات شرط أن تنسّقي معها إكسسوارات تحافظ على هدوئها وأن تبتعدي عن الخيارات التي يمكن أن تجعلها تبدو صاخبة.

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بادجلي ميشكا Badgley Mischka

بادلي ميشكا Badgley Mischka



بدورها قدّمت علامة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فستاناً بتصميم أنيق وناعم ينتهي بشراشيب ناعمة باللون الأسود، ومزيّن بالكامل بمجموعات من الأزهار الملوّنة ذات الأحجار المختلفة. هو تصميم يناسب زياراتك الرسمية أو دعوات العشاء، يمكنك أن تختاري معه إكسسوارات فاخرة لتزيدي من فخامة إطلالتك أو أن تكتفي ببعض الإكسسوارات الناعمة لتحافظي على هدوء مظهرك.



ليلا روز Lela Rose

ليلا روز Lela Rose



هي من الإطلالات التي يفوح منها عطر الأنوثة الجذاب. فالفستان الذي قدّمت علامة ليلا روز Lela Rose لا يتميّز فقط بطبعات الورود الغنيّة والملوّنة التي زيّنته، إنما أيضاً بتصميمه الناعم وقماش الشيفون الغنيّ الذي دخل في حياكته. يمكنك أن تتألقي بهذا الفستان في مختلف مناسباتك النهارية والمسائية. نسّقي معه إكسسوارات باللون الأبيض أو الأزرق الفاتح لإطلالة أكثر انتعاشاً، أو إكسسوارات باللون الأسود لتمنحي طلّتك لمسة كلاسيكية أنيقة.