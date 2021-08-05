أجمل صيحات الشعر للعروس العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 أغسطس 2021 01:48 مساءً - صيحات شعر العروس هي تماماً ككل جوانب الزفاف الأخرى، من الفستان والديكور والمكياج والأكسسوارات ورسمات الأظافر... تتغير وتتبدل من موسم الى آخر. لكن في الأحوال كافة، الأهم هو أن تختار العروس تسريحة شعر تناسبها، مع أكسسوارات أنيقة تضفي على إطلالتها الفخامة والجمال. ولتسهيل عملية الاختيار، رصدنا لعروس 2021، مجموعة من أبرز صيحات الشعر للعروس العصرية، لتختار من بينها ما يلائمها.

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تسريحات الشعر نصف المرفوعة

موضة تسريحة الشعر نصف المرفوع -الصورة من حساب caitlynmeyermua على إنستغرام



تعد تسريحات الشعر نصف المرفوعة بأشكالها المختلفة، أحد أبرز صيحات الشعر لعروس عام 2021، وهي تلاقي رواجاً كبيراً خصوصاً بين العرائس، كونها أنيقة وبسيطة في آن، كما أنها تناسب مختلف أطوال الشعر، وتلائم أيضاً الشعر الناعم والمجعد والخفيف والكثيف على حد سواء. بإمكانك اختيار تسريحة الويفي نصف المرفوع، أو تسريحة الشعر المستقيم نصف المرفوع، أو تسريحة الكيرلي الفضفاضة نصف المرفوعة... وبإمكانك اختيار أكسسوار ناعم تضعينه من الخلف، وذلك لإضفاء لمسة مميزة على تسريحة شعرك.



تسريحات الضفائر الطويلة

موضة تسريحات الضفائر-الصورة من حساب hairdo by mijntje على إنستغرام



اتجاه آخر لا يزال يلاقي رواجاً وشعبية كبيرة في عام 2021، هو تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها. وفي حين لا تعد تسريحات الضفائر الطويلة بجديدة على حفلات الزفاف، إلا أنها أصبحت تُعتمد بأشكال عصرية جذابة تمنح العروس إطلالة أنثوية تخطف الأنظار، من بينها: تسريحة الضفائر الفرنسية الجانبية، تسريحات الضفائر نصف المرفوعة، تسريحة الضفيرة الواحدة، وتسريحة الضفيرتين المنسدلتين على الظهر...

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موضة أكسسوارات الشعر

موضة أكسسوارات الشعر الصورة من حساب cat hughes على إنستغرام



أكسسوارات الشعر للعروس رائجة جداً، وهي خيار رائع لجميع أنواع وأطوال الشعر وتسريحات الشعر، خصوصاً تسريحات الشعر نصف المرفوعة وتسريحات الشعر الطويل. ولحسن الحظ، هناك مجموعة واسعة من خيارات أكسسوارات الشعر للعروس التي ترضي جميع الأذواق، بدءاً بدبابيس الشعر الناعمة أو المرصعة، مروراً بتيجان الرأس بمختلف أشكالها، وصولاً الى أكسسوارات الشعر المرصعة بحبات اللؤلؤ من مختلف الأحجام، والأكسسوارات المزينة ببتلات الورود البيضاء...



تسريحة الكعكة للشعر الخفيف

موضة تسريحة الكعكة للشعر الخفيف -الصورة من حساب anastasia bant على إنستغرام



يصعب التعامل أحياناً مع الشعر الخفيف، كونه يتطلب تسريحات شعر تمنحه حجماً وتجعله يبدو كثيفاً. لكن في الوقت نفسه، تفضل كثيرات من العرائس تسريحات الشعر المرفوعة المريحة والعملية. لذلك، بإمكانك اعتماد تسريحات الكعكة بأشكالها الفضفاضة والأنيقة، فهي تسريحات كلاسيكية جذابة ورائجة جداً وتناسب العرائس صاحبات الشعر الخفيف، في مقدمها تسريحة الكعكة الفرنسية المنخفضة والفضفاضة...

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