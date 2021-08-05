صيف وشتاء.. أطعمة ومشروبات تحفز الجسم على إفراز العرق: منها القهوة والكرنب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعانى البعض من فرط التعرق الذي لا يرتبط بالحرارة أو التمرن أو أي مجهود، ويرجع هذا النوع من التعرق إلى تناول بعض الأغذية والمشروبات التي تحفز عملية إفراز العرق، وتدخل في نظامنا الغذائي بشكل شبه يومي، نستعرضها في التقرير التالي، وفقا لموقع «health line».

أغذية تحفز إفراز عرق الجسم

البيورين: الأغذية المحتوية على مادة «البيورين»، مثل اللحوم الحمراء والبقوليات، ومنتجات الصويا والقشريات والكرنب والسبانخ والهليون.

الأطعمة الحارة: تلعب الأطعمة الحارة، خاصة التي تحتوي التوابل والبهارات الحارة، تتسبب في زيادة إفرازات العرق.

القهوة: يمكن أن يسبب تناول القهوة في التعرق المفرط، لاحتوائها على مادة الكافيين، كما تعمل على تحفيز الجهاز العصبي، ما يتسبب في إفراز العرق.

الفلفل الحار: يحتوى الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، وهى مادة كيميائية تحفز المستقبلات العصبية في الفم، مما يزيد التعرق.

الشوربة: يتم تقديم الشوربة ساخنة، ما يؤدى إلى رفع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ، وبالتالي زيادة تعرق الجسم.

البصل والثوم: الأشياء التي تحتوى على نسبة عالية من فيتامين ب، يمكن أن تعمل على زيادة التعرق، بسبب رفع درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يزيد التعرق أكثر من المعتاد.

الأطعمة المعالجة والغنية بالدهون: تعتبر الشوكولاتة والخبز الأبيض والوجبات السريعة والأطعمة الأخرى المصنعة من الأطعمة التي تزيد التعرق، حيث يحتاج الجسم إلى العمل بجهد إضافي لمعالجة هذه الأطعمة، ما يسبب التعرق الشديد أثناء تناول الطعام.

طرق تساعد على تجنب انبعاث رائحة العرق الكريهة

- إزالة شعر الجسم بانتظام.

- الاستحمام يوميا باستخدام شاي المريمية، الذي يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

- استخدام بودرة التلك لما تمتاز به من قدرة على امتصاص الرطوبة.