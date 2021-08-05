كندة علوش بدون مكياج.. انتقادات لاذعة بسبب حواجبها: رفعيهم شوية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لفتت اهتمام متابعيها بشدة، إذ ظهرت بدون مكياج، معلقة:«بفضل أطلع بالمراية وشوف وشي مثل ماهو.. وبس أضطر حط ميك أب أحيانا، مابعرف حالي بحس إني لابسة ماسك أو كإنه وش حدا تاني».

لاقت صورة كندة علوش، بدون مكياج، اهتمام واستحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، منها: «جميلة، بس حواجبك رفعيهم شوي»، «وجهك جميل»، «أنتي زي القمر من غير ميك أب ربنا يحميكي»، «عسل أوي»، «على فكرة كلامك صحيح، تعابير وجهك تحسي تختفي مع المكياج، خصوصا إذا قلبك نظيف وبيعكس على وجهك شيء جميل أنت بتحبي تشوفي تعابيرك مثل ما هي»، «الحلوة بزيادة»، «الميك أب مش للحلوين اللي زيك»، «يا بخت عمرو بيكي»، «حواجبك تقيلة رفعيهم شوية مش كده»، «حواجبك وحشة»، «حواجبك عاملة كده ليه».

وكانت الفنانة كندة علوش، قد أوضحت خلال استضافتها في برنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم F.M»، كواليس من حياتها، مؤكدة أنها لا تخاف من التقدم في العمر الذي يؤرق جميع الفتيات والسيدات، فضلًا عن عدم التفكير فيه من الأساس، موضحة أنها لم تعط نفسها مساحة للتفكير بهذة النقطة، مشيرة إلى أن يوم ميلادها فهو لا يفرحها مثلما يُفرح الباقي.

وكشفت الفنانة كندة علوش، خلال استضافتها في أحد البرامج، عن عقدتها من الحب بسبب شقيقتها، إذ قالت: «أنا أتعقدت من الحب لأن أختي حبت واحد 10 سنين، ولما سابوا بعض اتجوز على طول، وهي اتجوزت ولسه بتحبه».