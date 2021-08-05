تعرف على الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021.. ستصلك رسالة مكتوبة بالنتيجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نتيجة الثانوية العامة 2021، وموعد الإعلان عن النتيجة، أصبحت من أكثر ما يتم البحث عليه خلال هذه الأيام، من جميع الطلاب وأولياء الأمور، لمحاولة الوصول للرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، للاطمئنان على مستقبلهم، بعد انتهاء آخر امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الماضي 2 أغسطس، إذ أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، معلنين بذلك ختام فترة صعبة مرت على طلاب المرحلة الثانوية بشعبيتها الأدبية والعلمية، وما زال الأهالي والطلاب في انتظار.

الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021

إليك الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021، الذي يمكنك من الحصول عليها عقب الإعلان عن ظهور النتيجة التي من المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي قال إن ظهورها قبل يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري.

الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2021

وتقدم «الوطن» فيما يلي، خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، بخطوات بسيطة وسهلة، لتوفر عليهم مشقة البحث والمعاناة والقلق التي يعيشون فيها بالفعل.

- أولا: قم بتسجيل الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

- ثانيا: أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

- ثالثا: اضغط على زر إظهار النتيجة.

- رابعًا: الحصول على النتيجة من خلال رسالة نصية تصل للطالب.

يمكنكم الدخول على هذا الرابط الذي خصصته «الوطن» من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بعدما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط النتيجة.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدث عن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، إذ سيحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها، مشيرًا لكون أن جميع الطلاب الذين استخدموا أساليب الغش في الامتحانات لن يحصلوا على مجاميع عالية، لأن جميع محاضر الغش التى تم ضبطها، تم تحويلها للنيابة العامة.