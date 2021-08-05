القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، برقم الجلوس وخطوات التظلم على النتيجة، التي سيتم الإعلان عنها يوم 15 أغسطس الجاري، ويتساؤل البعض عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

ويتم تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، ويضمن التصحيح إلكترونيا الشفافية.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021؟

عقدت جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وتتمثل طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، في التالي:

الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر الوطن.

كتابة الطالب رقم الجلوس.

يضغط الطالب على زر إظهار النتيجة.

تظهر نتيجة الطالب بالاسم كامل ودرجاته التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الدرجتين العظمى والصغرى.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2021.. من موقع الوطن

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، سيكون جاهزا خلال أيام، موضحا أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم تحديات جائحة كورونا.

وكلفت تجهيزات امتحانات الثانوية العامة ما يقرب من مليار جنيه، من خلال تجهيز اللجان ببوابات إلكترونية معقمة، وتأمين اللجان الامتحانية، وتعقيم وتطهير اللجان، ضد كورونا، وأن الامتحانات عقدت فى جو هادئ ومناسب.

وتم حرمان 26 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى أن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية نجح في ضبط ومعرفة الطلاب الذين كانوا يقومون بتداول الأسئلة عبر «فيسبوك» و«تيلجرام».