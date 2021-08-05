بعد الإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على مصير التظلمات: مافيش إعادة تصحيح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاعر من القلق والتوتر يعيشها الآلاف من الطلاب خلال انتظارهم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، عقب الانتهاء من تأدية آخر امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الماضي 2 أغسطس، إذ بدأت رحلة انتظار الأسر وأبنائهم لموعد نتيجة الثانوية العامة، التي تشهد التقدم بالعديد من التظلمات فور إعلانها، أملا في حصول بعض الطلاب على درجاتهم المفقودة.

الحالات التي يحق للطالب الحصول على درجات إضافية خلالها

في بيان سابق لها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الحالات التي يحق للطالب الحصول على درجات إضافية تتمثل في 4 حالات فقط، وهي:

- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

- وجود أجزاء غير مقدرة من الإجابة.

- وجود خطأ في طريقة جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

- للطالب الحق في تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره، إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموعة.

خبير تربوي يشرح آلية العمل على التظلمات

كان كشف الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، في تصريحات مسبقة لـ«الوطن»، أنه لا يتم إعاد تصحيح ورقة الطالب المتظلم على درجة امتحانه، بينما يتم إعادة جمع الدرجات في حال عدم حساب درجة أحد الأسئلة، لافتًا إلى أن نحو نصف في الألف فقط من يتضح الخطأ في جمع درجاتهم والبقية يتضح أن التصحيح والجمع صحيحان.

«التعليم» تعلن فحص تظلمات الثانوية العامة 2021 يدويا

في السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن جميع تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف تكون ورقية، ومن المقرر أن يتم فحصها يدويا بدون الاستعانة بأجهزة الماسح الضوئي التي تم استخدامها في عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.