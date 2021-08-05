فستان بوسي في حفل زفاف يضعها في مأزق: بتقلد ياسمين عبد العزيز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أطلت المطربة الشعبية بوسي، ليلة أمس، بفستان أنيق، خلال حضورها حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، نجلة شقيقة المنتجين مدحت وجمال العدل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

إطلالة بوسي

شاركت «بوسي»، متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو، أظهر إطلالتها واستعدادتها قبيل حضور حفل الزفاف، إذ أطلت مرتدية فستانًا صيفيًا «كات» من اللون الأسود، منقوشًا بالورود الملونة، مع تسريحة شعر انسيابية.

تشابه مع إطلالة ياسمين عبد العزيز

سرعان ما لاقى الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، إذ لفت البعض إلى التشابه الكبير بين فستان المطربة بوسي، وآخر ارتدته الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، فجاء من بين التعليقات: «ده فستان ياسمين عبد العزيز»، «ياسمين عبد العزيز لبست نفس الفستان ده»، «بتقلد ياسمين عبد العزيز».

حفل زفاف إسراء طاهر

احتفلت ليلة أمس، المنتجة إسراء طاهر بزفافها على مدير التصوير سامح الأمير، في حفل ضخم، شهد حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن على رأسهم، يسرا، آسر ياسين، هنا الزاهد، بوسي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وغيرهم.

بوسي تقلد مايكل جاكسون برقصة جديدة

في مارس الماضي، نشرت المطربة الشعبية بوسي، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله، وهي تقدم رقصة على طريقة نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاسكون، أدت خلالها أغلب حركاته، واختتمت رقصتها بوقفته الشهيرة أيضا.

ارتدت بوسي، في الفيديو الذي لم تتعد مدته نصف دقيقة، بنطلون وسترة باللون الأسود، وجاكيت منقوش بألوان متداخلة، ووضعت أعلى رأسها قبعة سوداء، تشبه تلك التي اشتهر بارتداءها النجم العالمي مايكل جاكسون، خلال كليبات أغنياته.