فوائد التمرين بطوق الهولا هوب.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية ساسكيا ريتشارت إن التمرين بطوق الهولا هوب يتمتع بفوائد جمّة للصحة؛ حيث إنه يعمل على تقوية عضلات البطن والظهر والوسط، إلى جانب تأثيره الإيجابي على النفس؛ حيث إنه يساعد على الشعور بالبهجة والسعادة بفضل طابع المرح، الذي يستعيد ذكريات الطفولة.

وللاستفادة من المزايا الصحية للتمرين تنصح ريتشارت باختيار الطوق المناسب؛ حيث ينبغي استخدام طوق يتراوح وزنه بين 1 و2ر1 كجم. وبالنسبة للأشخاص، الذين يزيد وزنهم عن 85 كجم، فيمكنهم استخدام طوق يتراوح وزنه بين 5ر1 و8ر1 كجم.

ويتوقف قُطر الطوق المناسب على طول القامة؛ فإذا كان الطوق يصل إلى السرة أثناء الوقوف، يكون الحجم مناسبا. وفي حالة الشك، ينبغي اختيار طوق ذي قطر أكبر؛ نظرا لأنه كلما القطر كبيرا، كانت حركته أبطأ، الأمر الذي يعد مناسبا للمبتدئين.

وأشارت ريتشارت إلى أن التمرين بطوق الهولا هوب لا يعد مناسبا للأشخاص، الذين يعانون من آلام الظهر أو الانزلاق الغضروفي أو تيبس عضلات الظهر.