شعرك مصبوغ؟ هكذا تعتنين به خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية فائقة خلال فصل الصيف؛ نظرا لأنه يتعرض للكثير من عوامل الإجهاد، التي تُفقده بريقه ولمعانه مثل الأشعة فوق البنفسجية ومياه البحر المالحة ومياه حمامات السباحة المحتوية على الكلور.

وأوضحت الرابطة أن المياه المالحة أو المحتوية على كلور تتسبب في تدمير طبقة الحماية الدهنية الطبيعية، التي يحتوي عليها الشعر؛ حيث يتوغل الماء إلى داخل الشعر، ما يؤدي إلى انتفاخ بُصيلة الشعر واختراق طبقة الحماية الطبيعية.

وفي هذا الوقت تستطيع الأشعة فوق البنفسجية الضارة التوغل إلى داخل الشعر، ما يؤدي إلى تكوّن الجذور الحرة، التي تتسبب في تدمير أصباغ الشعر وإتلاف بنيته وجعلها مسامية.

شامبو لحماية الأصباغ

ولحماية الشعر من هذه التلفيات يوصي الخبراء الألمان باستخدام سبراي عناية مقاوم للماء ويحتوي على فلتر للأشعة فوق البنفسجية أو نوعيات الشامبو المخصصة لحماية الأصباغ أو الغسول المرطب (Conditioner) أو مستحضرات تصفيف الشعر المزودة بحماية خاصة للشعر المصبوغ.

وتعمل جزيئات فلتر الحماية من الشمس على تغطية الشعر بطبقة رقيقة دون أن تتسبب في إجهاده، وتوفر له حماية من أية عوامل خارجية، وبذلك يمكن الحفاظ على بريق لون الصبغة.

وتمتاز بعض النوعيات الحديثة من مستحضرات سبراي العناية بالمزج بين مُعامل حماية للبشرة مع فلتر حماية الشعر من أشعة الشمس، بحيث توفر حماية لفروة الرأس أيضا من أشعة الشمس الضارة.

وشددت الرابطة على ضرورة غسل بلورات الأملاح الصغيرة، التي تلتصق بالشعر أثناء السباحة بعد الخروج من الماء مباشرة قدر الإمكان تحت دش مياه عذبة؛ حيث إنها تتسبب في زيادة التأثير الضار لأشعة الشمس.

عناية مسائية

وفي المساء يحتاج الشعر أيضا إلى عناية خاصة، لا سيما الترطيب. ويمكن تحقيق ذلك على نحو أمثل باستخدام نوعيات الشامبو المخصصة لما بعد التعرض لأشعة الشمس (After-Sun)، والتي تعمل على تنقية الشعر من جميع الشوائب العالقة به كالرمال والأملاح والكلور.

وبعد ذلك، يفضل أيضا تطبيق حمام كريم للشعر بحيث يتم تركه على الشعر طوال الليل، إن أمكن. ولهذا الغرض يفضل استخدام نوعيات حمام الكريم الليلية، التي يمتصها الشعر سريعا ولا تترك آثارا على الوسادة.

كما ينبغي أيضا استخدام مستحضرات العناية المحتوية على مضادات أكسدة؛ حيث إنها توفر حماية للشعر من العوامل والمؤثرات البيئية الضارة؛ ومن ثمّ الحفاظ على الصبغة بلمعانها ورونقها لمدة أطول.

ويمكن أيضا حماية الشعر حتى أطرافه من خلال استعمال مستحضرات البلسم المحتوية على مستخلصات طبيعية بتركيز عال كالحرير أو التوت البري مثلا.