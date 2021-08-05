من المارشميلو رسمت «ابوتريكة».. «إسراء» تبدع في فن الرسم بالأكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موهبة فنية فريدة من نوعها منذ نعومة أظافرها وحتى الأن لتستمر معها حتى سن الـ 26 عامًا، لتحول الأطعمة المختلفة إلى أعمال فنية ولوحات تعبر بها عن هواية فريدة لها طابع مختلف، بأناملها الصغيرة استطاعت إسراء حسنين عبد الهادي، 26 عامًا، الاختلاف والتميز والرسم بمختلف الأدوات والمأكولات، شخصيات شهيرة مثل لاعب الكرة المصري «أبو تريكة».

«النسكافيه وحبات القهوة المارشميلو والأرز» كانت من ابرز منتجات الطعام المستخدمه في الرسم: «بوظف بواقي الأكل ممكن من ازازه لبن اعمل منها فازه، فالموضوع اطبع معايا من صغري، ودعمتني أمي بالأدوات والاسكتشات والألوان وفضلت كده لحد الإعدادي»، حسب حديثها لـ«هُن».

«إسراء» تتعلم الفن المزخرف من عجينة السيراميك

كانت في كل مرحلة عمرية تمر عليها تتعلم فنا جديدا يساعدها على تنمية موهبتها: «في الإعدادي اتعلمت الفن المزخرف وعجينه السيراميك، وبعدها في المرحلة الجامعية ظهر الرسم بالأكل ورسمت الكاميرا بلبن البودر».

استطاعت الفتاة العشرينية عقب التخرج من كلية تربية علم نفس، رسم رسومات عدة من ضمنها أبراج العالم والكاميرا ورسم فته العيد: «رسمه أبراج العالم عجبت ناس كتير وأسرتي علشان أتعمق في الرسم وهبدأ في كورسات تعلمني حاجة جديدة أطور بيها موهبتي».

حلم تتمنى «إسراء» تحقيقه وهو تبني موهبتها: «نفسي أوصل فني للعالم والاقي حد يتبنى موهبتي ويساعدني علشان أنميها، وأفتح معارض ويكون في كل بيت جزء من روحي ورسمي».