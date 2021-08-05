«طلبت تشوف ريم البارودي قبل رحيلها».. لقطات من حياة الفنانة ميرنا المهندس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، كانت موتها فاجعة تأثر بها الكثير، داخل الوسط الفني وخارجه، كانت تتمتع بجمال ورقة ودلال، أبهرت به من تعامل معها أو من شاهدها من الشاشة الصغيرة سواء في السينما أو التلفزيون، اكتشفها الكاتب والمخرج حسين حلمي، إنها ميرنا المهندس، التي جمعتها قصة حب كبيرة مع الفنان أمير شاهين.

وتحل اليوم 5 أغسطس، ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس السادسة، ويُقدم «هُن» بعض المعلومات عنها، خلال السطور التالية.

صداقة كبيرة جمعت بين الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وريم البارودي، والتي بمجرد ذكر اسمها تدخل في نوبة بكاء شديدة لفقدانها.

وتحدثت ريم البارودي خلال حوار سابق مع الإعلاني عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، عن علاقتها بها، قائلةً: «كنا أصحاب جدًا وكانت مسمياني الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل، ندمت على الزعل اللي كان على الفاضي، ولحد دلوقتي بروح أزور قبرها».

وعن كواليس الأيام الأخيرة للفنانة ميرنا المهندس، قالت ريم البارودي:«قبل ما تموت طلبت إنها تشوفني، وكنت في بيروت مع أحمد سعد، بنصور برنامج، وكلمني أمير شاهين، قالي إنها تعبانة جدا، وقتها قولتله لأ، لأني مش عاوزه أشوفها وهي تعبانة، وبعدها كلمني أخوها عمر المهندس، ونزلنا فعلًا من بيروت عليها في المستشفى وقعدت هناك آخر كام يوم قبل ما تموت».

علاقة عاطفية وصلت حد التحضير لمراسم الزواج جمعت بين الفنانة ميرنا المهندس وأمير شاهين، والتي فرقهما الموت برحيلها عن العالم إثر معاناة مع المرض.

وخلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، كشف أمير شاهين عن كواليس وأسرار من حياتها؛ إذ قال: «ميرنا كانت مواظبة على الصلاة وقراءة القرآن، رغم إنها مكانتش بتتحرك من السرير بسبب ضعفها الشديد، لكن كانت حريصة على الصلاة في وقتها حتى لو على سريرها».