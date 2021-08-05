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الامارات | ملكة بلجيكا القادمة في أقسى التدريبات (صور)

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرات وكالات الأنباء، ملكة بلجيكا المقبلة، ولية العهد  الأميرة إليزابيث، في زيها العسكري، أثناء مشاركتها في تدريبات قتالية قاسية بالأكاديمية العسكرية الملكية.

وتبلغ إليزابيث من العمر 18 عاما، هي الابنة الكبرى للملك فيليب والملكة ماتيلد، وتدرس في الأكاديمية العسكرية الملكية بعد تخرجها من الثانوية.

تشمل التدريبات التي خضعت لها إليزابيث، التحديات الطبيعية القاسمية في المعارك، إطلاق النار وقراءة الخرائط والتنقل بحقائب الظهر لمسافات طويلة وتمرينات تكتيكية أخرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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