الامارات | أخيراً.. واتساب تعلن إطلاق ميزة "عرض الصور لمرة واحدة"

شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. واتساب تعلن إطلاق ميزة "عرض الصور لمرة واحدة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت شركة "واتساب" للتواصل الفوري، أمس، إطلاق ميزة "العرض لمرة واحدة"، التي طلبها عدد كبير من المستخدمين.

ووفق موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الخاصية الجديدة تتيح للأشخاص إرسال مقاطع فيديو وصور "على أن تحذف تلقائيا بعد مشاهدتها مرة واحدة".

ويمكن لمرسل الصورة أو الفيديو النقر على أيقونة "View Once" أو "العرض مرة واحدة" في شريط النص قبل إرسال الرسالة.

وسيجري تحذير المرسل من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو بخاصية العرض مرة واحدة "لأشخاص موثوق بهم"، على اعتبار أنه لا يزال من الممكن التقاط "لقطة شاشة" أو تسجيل الفيديو قبل اختفائه.

وقالت شركة "واتساب" إن الميزة الجديدة تمنح المستخدم "مزيدا من التحكم في خصوصيته".

كما أشارت الشركة إلى أنه "إذا اختار مستلم الرسالة الإبلاغ عن الفيديو أو الصور، فسيتم إعادة توجيهها إلى فريق الأمن في واتساب للتحقق منها".

وعلى الرغم من أن الرسائل على واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، إلا عندما يتم الإبلاغ عن شخص ما، فيتم إرسال نسخة غير مشفرة إلى الشركة.

واعتبر بعض المراقبين هذه الميزة وكأنها منسوخة من "سنابشات" و"إنستغرام"، بعد ظهورها لأول مرة عام 2017.

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