الامارات | عبد الوهاب عن أحد أفلام الزعيم: مش قادر أفهم كيف نجح عادل إمام ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عن أحد أفلام الزعيم: مش قادر أفهم كيف نجح عادل إمام ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب فيلماً شهيراً من بطولة الفنان عادل إمام.

وقال عبد الوهاب، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «بالصدفة اتفرجت على فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين»، بطولة عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين، المفترض إنه فيلم كوميدي».

وأضاف معرباً عن فرط دهشته: «مش قادر أفهم كيف نجح وقتها؟ الله يرحمك يا فطين يا عبد الوهاب».

وكان زكي فطين عبد الوهاب قد كشف، الشهر الماضي، عن تفاصيل إصابته بورم في المخ، موضحاً أن أعراض الإصابة بالسرطان بدأت بألم في ركبته، وأنه يشعر بالتعب وأجرى بعض الفحوص الطبية.

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