الامارات | جريمة بشعة تهز محافظة البحيرة.. من قتل العشرينية سكرتيرة الطبيب في (كفر الدوّار ) ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز محافظة البحيرة.. من قتل العشرينية سكرتيرة الطبيب في (كفر الدوّار ) ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

خيّم الحزن على أهالي مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة (شمالي مصر)، عقب مقتل فتاة داخل مول شهير بطريقة بشعة، بعد تعرضها للخنق وطعنات متفرقة بالجسد.

وقال مصدر أمني إن "المجني عليها تعرضت للخنق وطعنات متفرقة بالجسد"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة فتحت تحقيقاً موسعاً لكشف لغز الجريمة والقبض على المتهم "المجهول حتى الآن".

وأشار المصدر في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتعمل سكرتيرة بعيادة طبيب عيون بمول شهير في المحافظة، موضحاً أن الفتاة تتمتع بسيرة طيبة بين أصدقائها وزملائها في العمل.

وقال هيثم السيد عبد العزيز، محام، وعضو مجلس نقابة محامين كفر الدوار إن عددا كبيرا من مجلس النقابة تطوعوا للقصاص من قاتل نجلاء، وذكر أن الفتاة معروفة بشكل كبير بين أهالي المنطقة، حيث كانت تشارك فريق "صوت كفر الدوار" فعاليات الخير، وآخر مشاركاتها توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء في عيد الأضحى الماضي، ولها صور خلال احتفالات العيد توضح ذلك.

وأشار المحامي أن المجلس يتابع مع الأجهزة الأمنية وفريق النيابة العامة مستجدات الحادث الأليم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، تعمل سكرتيرة لدى أحد أطباء العيون، بمول شهير بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وانتقل فريق أمني وعثر على جثة الفتاة التي تدعى "نجلاء. ن. أ"، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ويعمل رجال الأمن على قدم وساق لكشف غموض وملابسات الحادث، ويباشر رجال البحث الجنائي بقسم شرطة كفر الدوار عملهم لكشف لغز مقتل الفتاة، وضبط الجاني في أسرع وقت.

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