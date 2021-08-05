الامارات | صورة تستفز الشارع المصري والامن يتدخل..ذكرى «فتاة المعادي» تعود من جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تستفز الشارع المصري والامن يتدخل..ذكرى «فتاة المعادي» تعود من جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت صورة تم تداولها بشكل واسع في مصر على وسائل التواصل، وفي الاعلام المحلي، موجة جدل واسعة، لانها تعيد إلى الاذهان حادثة «فتاة المعادي» الشهيرة، مادفع الجهات الامنية الى التدخل للتأكد من ملابسات وحقيقة الصورة.

وتوثق الصورة المأخوذة من مقطع فيديو ، تعرض سيدة مصرة الى اعتداء خطير في الشارع، عند محاولة سرقة حقيبتها، من قبل ثلاثة اشخاص على دراجة نارية، وسط الشارع وفي وضح النهار.



وقال رواد مواقع التواصل إن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات وجراح خطيرة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الصور المتداولة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين.

وتعيد هذه الصورة ذكرى الحادثة الشهيرة التي عرفت إعلاميا ب«فتاة المعادي» والتي لقيت مصرعها بعد حادث مشابه، ولاحقا تم بعد سحلها وسرقتها في شارع 87 تقاطعا مع شارع 9 بثكنات تحديد هوية المتهمين وضبطهم وصدر ضدهم الحكم بالإعدام.

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