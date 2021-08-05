داليا صبري.. انفصلت عن زوجها فبدأت رحلة كفاح بـ3 كيلو دقيق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المرأة المصرية تكافح باستمرار في منزلها وحياتها، وأحيانا كثيرة تضطرها الظروف إلى أن تعمل بجانب زوجها لتوفير مال للأسرة، الطلاق أحيانًا يتسبب أن تكون الزوجة العائل الوحيد للأسرة وهذا ما حدث مع داليا صبري التي انفصلت عن زوجها ولديها طفلين مما جعلها تعمل في تحضير الطعام في منزلها بمشروع بدأت فيه بـ3 كليو من الدقيق فقط.

وقالت السيدة داليا صبري خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين «بكون فخورة دايما بنفسي، أنا اسمي داليا محمد صبري عندي 37 سنة وعندي ولد وبنت والموضوع بدأ معايا بـ 3 كليو دقيق، عملت كسكي ومخروطة قبل ما أضيف الفطير وأكل تاني، واحدة واحدة كل حاجة دخلت عشان نفسي يبقى ولادي حاجة كويسة في التعليم وعندي مريم في ثانوية نفسي تبقى دكتورة أسنان ومحمد ابني يكون مهندس، وأنا بجيب البيض والعسل والجبنة وبعمل ساعات كفتة رز باللحم الجملي».

وأوضحت أن يومها يبدأ بعد صلاة الفجر حيث تحضر الفطير الخاص بها وتوزع الأدوار على أولادها وأمها حيث يتم تقاسم الأدوار من أجل صناعة الطعام، لافتة إلى أن أحد صديقاتها علمتها صناعة الكسكي والمخروطة وبدأت تتحرك لتبيع في منطقة الحصري بمدينة السادس من أكتوبر ولكن لم توفق.

وذكرت السيدة داليا صبري: «نزلت مرة إلى منطقة الحصري لبيع المنتجات الغذائية هناك وحصل إقبال علي في أول ساعتين بعد أن علقت يافطة صغيرة عليها إعلان للطعام مكتوب يدويا ثم بدأت في عمل يافطة على الكمبيوتر بعد أن تحسن دخلي».