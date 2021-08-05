نتيجة فورية.. اعرفي فوائد وأضرار ارتداء الكورسيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

في كثير من الأحيان، ترغب بعض الفتيات في الظهور بمظهر جذاب وقوام ممشوق، بشكل خاص إذا كان هناك مناسبة ما يتطلب حضورها ارتداء ملابس سواريه أو فستان يحتاج ارتداءه إلى خسارة القليل من الوزن، أو ضبط منطقة البطن وشفط الدهون منها، ما يجعلهم يلجأون إلى ارتداء «الكورسيه» بشكل دائم.

بالرغم من أن الكورسيه يعطي الجسد الشكل المناسب الذي يسمح للفتاة ارتداء ما تريد دون ظهور الدهون منه، فمن الممكن أن يسبب عددا من المشكلات الأخرى، ونرصد من خلال هذا التقرير فوائد وأضرار الكورسيه وفق حديث الدكتورة الصيدلانية أميرة غسان لـ«هن» ، كالتالي:

فوائد ارتداء الكورسيه

أوضحت الدكتورة الصيدلانية أن أميرة غسان أن هناك عدد من الفوائد لارتداء الكورسيه كالتالي:

- إذا أرادت الفتاة أن تحصل على قوام ممشوق، فيعطي كورسيه التخسيس أو الكورسيه الحراري نتيجة عاجلة وسريعة وفورية للظهور بشكل مناسب.

- عند ارتداء الكورسيه تظهر الفتاة وكأنها بقوام مثالي ببطن ممسوح خلال فترة ارتدائه، ما يعطي الأنثى إحساسا بالرضا تجاه جسدها وما ترتديه.

- قد يساعد الكورسيه الفتاة على حل مشكلة الوقفة غير المناسبة أو الملائمة لها.

- قد يساعد ارتداء الكورسيه على التخفيف من حدة الوجع والآلام التي تشعر بها الفتاة على الظهر والعمود الفقري.

أضرار ارتداء الكورسيه

- يساعد الكورسيه على التخلص من الدهون بشكل مؤقت فقط، خلال مدة ارتدائه، ولكن بمجرد خلعه يعود الجسد لطبيعته مرة أخرى بالدهون الموجوده به مرة أخرى.

- رغم فعالية الكورسيه الفورية في تنحيف الخصر، لن يساعد الفتاة على خسارة الوزن، كما أنه لن يساعد على إذابة الدهون.

- يضغط الكورسيه على منطقة الخصر حتى يضغط على الدهون الموجوده في تلك المنطقة، ثم يقوم بتوزيعها على باقي أنحاء الجسم، وبالتالي يفقد الجسم نسبة من الماء والسوائل الضرورية له عبر التعرق الزائد.