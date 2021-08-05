«مودة»: مبادراتنا تهدف للحد من حالات الطلاق.. ودربنا 230 ألف شاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بوزارة التضامن «مودة»، إن مشروع «مودة» يهدف إلى مد الشباب المقبل على الزواج بالمعلومات الأزمة حتى يمكن لهم بناء حياة أسرية سليمة، حتى بدأت الوزارة في عام 2019 بعد إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرا بإطلاق تلك المبادرة، عقب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع.

وأضافت «فارس»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه في الدول المتقدمة وبحسب الإحصائيات فيجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

وأوضحت أن برامج المبادرة جرى إعدادها من قبل عدد من الخبراء المصريين في مختلف المجالات، بالاستعانة بالأمم المتحدة التي ساعدت في إعداد منهج للمقبلين على الزواج، «إحنا بشغلنا على الأرض تواصلنا خلال الفترة اللي فاتت لتدريب 230 ألف شاب وفتاة بالجامعات المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة».

وأكدت أنه ووفق بيانات إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الطلاق فقد تبين وجود نسبة 58% من حالات الطلاق المسجلة في عام 2018 كانت في غضون الـ3 سنوات الأولي من الزواج، فيما بلغ تعداد المطلقين في غضون عام واحد أو أقل من الزواج نسبة الـ15%، «ده بيكون سببه أن الزوجين مش جاهزين نفسيا للزواج، أو أننا اخترنا شريك حياة مش مظبوط، وبنركز على توصيل المعلومات وأسس اختيار شريك الحياة».