الامارات | «دبي للثقافة» تستحدث العضوية الذهبية للمكتبات العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تستحدث العضوية الذهبية للمكتبات العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إجراء تحسينات على خدمة الاشتراك في عضوية مكتباتها العامة، واستحداث عضوية ذهبية مخصصة لبعض الفئات المستهدفة، وذلك انطلاقاً من الهدفين الرئيسين لمركز نموذج دبي، المتمثلَين في رفع كفاءة الخدمات وزيادة التركيز على المتعاملين، مواكبةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية بإمارة دبي على المستويات كافة.

رضا المتعاملين

وقال مدير إدارة المكتبات العامة، محمد جاسم العريدي: «تأتي هذه المبادرة جزءاً من التزام (دبي للثقافة) بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة في مكتباتها العامة، وتطوير مشروعات تسهم في تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية قصوى في دبي ودولة الإمارات، فضلاً عن تماشيها مع أولويتها الاستراتيجية المؤسسية في تحقيق التميّز المؤسسي والارتقاء بسعادة متعامليها، بناء على ذلك أجرت الهيئة بعض التحسينات على خدمة الاشتراك في عضوية مكتباتها العامة بما يواكب رؤية مركز نموذج دبي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية بدبي على المستويات كافة، إضافة إلى حرصنا على تقديم خدمات حكومية تلبي تطلعات جميع سكان دبي».

موارد معرفية

وتتيح العضوية في مكتبة دبي العامة للمشتركين استعارة المواد المعرفية خارج المكتبة، واستخدام الإنترنت مجاناً، والحصول على تخفيض للرسوم عند استخدام خدمات المكتبة، ويمكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة دبي للثقافة، أو عبر التطبيق الذكي لمكتبة دبي العامة.

إضافات للخدمة

وأشار العريدي إلى أنه تحسيناً للخدمة تم استحداث فئات ذهبية تستهدف الحاصلين على الفيزا الثقافية وأبناءهم، وأصحاب المكتبات الخاصة وأبناءهم، والكتّاب والفنانين والأدباء وأبناءهم، وموظفي هيئة الثقافة والفنون في دبي وأبناءهم، وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص، مقدمة لهم باقة من الميزات الخاصة، تشمل تمديد فترة إعارة الكتب وزيادة عدد الكتب المستعارة، وذلك تبعاً لفئات العضوية.

ويحصل أصحاب العضوية الذهبية العائلية على حق استعارة 35 كتاباً بدلاً من 25 كتاباً، بينما يُتاح للأفراد الكبار استعارة 30 كتاباً بدلاً من 20 كتاباً، في حين يتمكن الأطفال دون السن الـ12 من استعارة 20 كتاباً بدلاً من 10 كتب، أما مدة الاستعارة التي تبلغ للأعضاء العاديين 28 يوماً، فقد أصبحت 35 يوماً للفئات الذهبية.

وأضاف العريدي أن «الهيئة أجرت أيضاً تحسينات على رحلة المتعامل الخاصة بالتقديم على خدمة الاشتراك في عضوية المكتبات».

شبكة فروع

«دبي للثقافة» تدير شبكة فروع «مكتبة دبي العامة»، التي تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعاً للأطفال، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية، مقدمةً لأفراد المجتمع مناهل المعرفة في ظل خدمات ذات كفاءة وتقنيات متقدمة. وترتبط جميع فروع المكتبة ببعضها، وبالمكتبات الحديثة الأخرى، عبر أحدث تقنيات الربط والشبكات، بما يتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، باللغتين العربية والإنجليزية.

• 35 كتاباً لأصحاب العضوية الذهبية العائلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news