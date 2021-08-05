الامارات | منصّة عالمية لعرض خدمات ومنتجات «أبوظبي للصيد والفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصّة عالمية لعرض خدمات ومنتجات «أبوظبي للصيد والفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنظيم سلسلة جلسات حوارية افتراضية يستضيف فيها مجموعة من الخبراء والمُختصّين والعارضين والمُشاركين في فعالياته، حيث يُقدّم نخبة من خبراء الصناعات البارزين في 11 قطاعاً يتشكل منها الحدث، تقييمهم وانطباعاتهم حول تجاربهم السابقة في المُشاركة بالدورات الماضية، ودور المعرض في صقل خبراتهم وتطوير أعمالهم، ورؤاهم المُستقبلية حول كيفية تحقيق المزيد من النمو للحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز مجال صناعاتهم على نحو أوسع.

وتُقام الدورة 18 من المعرض «أبوظبي 2021»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وتُقدّم اللجنة العليا المُنظّمة للمعرض هذا العام دورة مميزة تمزج ما بين المنصّات الافتراضية والواقعية، وذلك بهدف إطلاق المُنتجات والترويج لها وتوسيع أعمال الشركات واعتماد الموزعين والشركاء، بالإضافة لتعزيز رسالة المعرض الحضارية في الصيد المُستدام وصون التراث الثقافي والترويج له. كما تُتيح للعارضين المحليين والإقليميين والدوليين فرصة فريدة لعقد الاجتماعات وتفعيل الصلات والروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصّة B2Bللشركات ورجال الأعمال، بحيث تحوّل المعرض إلى قناة شاملة لتطوير الصناعة وتبادل رؤى الخبراء، وعقد اللقاءات المهنية والتجارية، والتفاعل مع روّاد الأعمال الآخرين.

يُذكر أنه مع تضاعف عدد العارضين خلال الدورات الماضية أكثر من 16 مرة، فقد استضافت الدورة الأخيرة (أبوظبي 2019) ما يزيد على 670 علامة تجارية مرموقة من 41 دولة، حرصت على عرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها من خلال القطاعات الـ11 المُتنوعة للمعرض، وهي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية.

• أكثر من 16 مرة تضاعف عدد العارضين والمشاركين في فعاليات المهرجان.

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