الامارات | لايف ستايل.. 4 نصائح لتنسيق القطع الفنية في المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن لايف ستايل.. 4 نصائح لتنسيق القطع الفنية في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلعب التفاصيل الصغيرة دوراً كبيراً في إبراز أناقة المنزل، وعلى الرغم من أهمية قطع الأثاث واختيار الألوان وتنسيق الديكورات، إلا أن اللمسات البسيطة تبقى سيدة الموقف. وتعد الأعمال الفنية جزءاً أساسياً من ديكورات المنزل منذ قرون، ما يدفع الكثير من عشاق الفن إلى التنافس على شراء القطع النادرة.

ويعد استخدام الفن في المنزل وسيلة فريدة للتعبير عن الذوق الشخصي لصاحبه، إضافة إلى دوره في رسم ملامح الغرفة، وإضفاء طابع مميز على أجوائها، خصوصاً اللوحات الجدارية التي تلعب دوراً كبيراً في تغيير أجواء الغرفة، إلا أن البعض يواجهون الكثير من الصعوبات عند اختيار الأعمال الفنية المناسبة لديكورات منزلهم.

مؤسّس شركة Forever Rose، ابراهيم الصمدي، يقدم مجموعة من النصائح حول كيفية استخدام القطع الفنية لإضافة لمسة شخصية إلى ديكورات المنزل.

للإطلاع على النصائح الـ4 حول كيفية استخدام القطع الفنية لإضافة لمسة شخصية إلى ديكورات المنزل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news