والد فتاة الفستان يكشف عن مفاجأة: بنت مجهولة وراء رسوبها في الكلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال والد حبيبة طارق، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الفستان»، إن رسوب ابنته في مادتين بكلية الآداب بجامعة طنطا، أمر غير طبيعي وله العديد من الدلالات، مؤكدا أن ابنته تدفع ثمن واقعتها الشهيرة، وتُحاسب عليها.

وكشف «طارق» والد الفتاة عن مفاجأة بشأن مراقبات اللجنة، أبطال الواقعة: «خلوا بنت مجهولة تتوسط مع حبيبة عشان تكلم المراقبات، وبعدها البنت دي كانت بتتطاول على بنتي لفظيا».

وتابع:«البنت دي من يومين بلغت حبيبة أنها هتشيل مادتين، وحاولنا نشوف النتيجة من الكنترول رفضوا، ولما طلعت لقينا أنها فعلا شالت مادتين».

وأكد والد الفتاة أنه لن يترك حق ابنته وسيتقدم ببلاغ به كافة الأدلة لإثبات حق ابنته.

وعن حالة ابنته النفسية، أشار الأب إلى أنها تمر بحالة نفسية سيئة «زعلانة جدا وقاعدة لوحدها لدرجة اني مش عارف اتكلم معاها».

وكانت حبيبة طارق، أعلنت رسوبها في مادتين عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأنها قررت سحب ملفها من الكلية، والتقديم في كلية أخرى.

وقالت الفتاة لـ«الوطن»، في أول تعليق لها «مش عايزه اتواجد في جامعة طنطا من تاني، عشان اتعرضت لشتايم ولحاجات كتيره سخيفة من الطلبة»

كما رفضت الفتاة إجراء التظلم، خاصة أنه يتمثل في إعادة مجموع الدرجات دون إعادة تصحيح الورقة.

جدير بالذكر أن الفتاة السكندرية حبيبة طارق، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الفستان» بجامعة طنطا، ذاع صيتها بعدما تعرضت لواقعة تنمر واتهام بهجوم عليها من قبل المراقبين في لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة طنطا بسبب فستانها.