سبب له مضاعفات بعد إصابته بكورونا.. مرض أحمد فتحي يؤدي لشحوب الجلد

القاهرة - سمر حسين - صحة

أزمة صحية يمر بها الفنان أحمد فتحي خلال هذه الأيام، بعدما أكد مسبقًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إصابته بفيروس كورونا المستجد،، مضيفا «الحمدلله أصبت بالفعل بفيروس كورونا، والأخبار المتداولة صحيحة، والحمد لله كرم ربنا عليا في تحسن، واتبع بروتوكول العلاج، شكرا لكل من اهتم وسأل على حالتي الصحية، غمرتوني باهتمامكم وحبكم».

أحمد فتحي يعاني من مرض السكري

وكشفت مصادر مقربة من الفنان، أنه فضلا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فهو يعاني من مرض السكري الوراثي أيضا، وهو ما سبب له مضاعفات صحية بعد إصابته.

أعراض الإصابة بالسكري

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن مرض السكري، وفقا لموقع «مايو كلينك» الطبي.

كل شخص مصاب بداء السكري قد يكون له أعراض مختلفة لنقص السكر في الدم.

الأعراض المبكرة تشمل:

- ارتباك.

- الشعور بالدوخة وعدم الاتزان.

- شعور بالخواء.

- الشعور بالجوع.

- الصداع.

- نبضات القلب السريعة.

- شحوب الجلد.

- التعرق.

- حدوث ارتجاف.

- الشعور بالقلق والتوتر.

بدون علاج قد تظهر لك أعراض أكثر حدة، بما في ذلك:

- ضعف التركيز.

- خدر في الفم واللسان.

- فقدان الوعي.

- حدوث نوبات.

- رؤية الكوابيس أو الأحلام سيئة.

- التعرض للإصابة بغيبوبة.

علاج مرض السكري

- التحقق من مستوى السكر في الدم.

- ضرورة تغيير النظام الغذائي الخاص بك، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر، وتناول وجبات صغيرة متكررة خلال اليوم.

- يمكنك تناول وجبة خفيفة قبل وقت النوم، مثل البروتين أو الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا.

قد يجد طبيبك أنك تتناول الكثير من جرعات الأنسولين الذي يصل إلى ساعات المساء وحتى الصباح، في هذه الحالة، قد تخفض جرعة الأنسولين أو تغير الوقت الذي تحصل فيه على آخر جرعة منه.