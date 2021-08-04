منها الخيار والنعناع.. 6 مشروبات تساعد على تطهير الجسم من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمتلك جسم الإنسان العديد من المسارات الطبيعية للسماح بإزالة السموم من خلال الكبد والعرق والبول والبراز.

لكن التعرض للمعادن الثقيلة والمواد الحافظة ومبيدات الآفات رفع متوسط تعرض البشر للسموم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وبالتالي من الضروري إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي لمساعدة الجسم في عملية إزالة السموم، وسنعرض لكم بعض المشروبات التي تساعدك في الحفاظ على صحتك، وفقا لـ"foodndtv".

1- البرتقال والجزر والزنجبيل:

ديتوكس البرتقال هو مصدر قوة لمضادات الأكسدة وفيتامين سي، والجزر مليء بالبيتا كاروتين والألياف التي تساعد في إنقاص الوزن والهضم، والزنجبيل علاج منزلي قديم للهضم والانتفاخ وتشنجات المعدة ومليء بخصائص مضادة للالتهابات، لذلك هو يعتبر أحد أفضل مشروبات التخلص من السموم وما يتصل بها.

2- الخيار والنعناع:

هو مشروب للتخلص من السموم، إذ يعتبر النعناع أفضل المكونات لتهدئة اضطراب المعدة، ويحسن أيضًا تدفق الصفراء عبر المعدة لتسريع عملية الهضم، إلى جانب الخيار الغني بمضادات الأكسدة والليمون، يعد هذا المبرد بمثابة فترة راحة من الحرارة الصاخبة بقدر ما هو يهدأ من الحمل الزائد السام.

3- عصير الرمان مع البنجر والصبار:

التخلص من السموم مع فوائد والبنجر التي تحظى أيضًا بأهمية كبيرة في الأيورفيدا بسبب فوائدها المطهرة والتخلص من السموم، ويعطي جل الصبار الطازج المستخدم في العصير مزيدًا من التعزيز لجهاز المناعة.

4- عصير الليمون:

يعتبر التخلص من السموم من ماء الليمون أحد أفضل المشروبات التي ينصح بها عشاق اللياقة البدنية للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التي تكون غنية بألياف البكتين، وتمنحك هذه الألياف الشعور بالامتلاء لفترة طويلة من الزمن وبالتالي تؤخر الجوع،

5- عسل والليمون والزنجبيل:

مع قليل من الزنجبيل والعسل والليمون، يستخدم هذا المشروب منذ فترة طويلة لعلاج التهاب الحلق والبرد

6- ماء جوز الهند مع الليمون والنعناع:

يعتبر مشروب جميل يحتاج إلى ثلاثة مكونات فقط، هذه المتعة السريعة سوف تطهر السموم من الكبد والقناة المعوية وتجعلك تشعر بالانتعاش.