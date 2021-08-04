12 نوعا من الأطعمة تمنحك الانتعاش في الصيف وتدعم صحتك.. منها الموز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تناول الفواكه أمر مهم وضروري لصحة الإنسان، وهناك العديد من الفواكه تشعرك بالانتعاش وتدعم صحتك يجب تناولها، حسب ما ذكر موقع "delish".

1- الموز:

الموز مليء بالبوتاسيوم، لكن ما قد لا تعرفه هو أنه يحتوي أيضًا على مادة التربتوفان، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم الحالة المزاجية.

أيضًا هو مصدرًا جيدًا لفيتامين ب، وقد ارتبط تناوله بانخفاض مستوياته بالاكتئاب.

2- التوت:

الأنثوسيانيدين الفلافونويد الموجود في التوت يقلل أيضًا من الالتهاب، والذي ارتبط بزيادة معدلات الاكتئاب.

3- المحار:

أظهرت دراسة نشرت في مجلة Nutrition and Metabolic Insights أن المستويات المنخفضة من الزنك مرتبطة بالقلق، ولكي تحافظ على هدوئك، تناول الأطعمة الغنية بالزنك، مثل المحار.

4- الشوكولاتة الداكنة:

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، ولكن وجد أيضًا أنها تقلل من هرمون الكورتيزول، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Journal of Proteome Research.

5- السلمون:

سمك السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تحسن الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.

6- الكركم:

يحتوي على مادة الكركمين، التي تعزز الحالة المزاجية وتحارب الاكتئاب.

7- الشاي الأخضر:

وجدت دراسة يابانية أن الإجهاد النفسي كان أقل لدى الأفراد الذين يشربون خمسة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا.

8- التفاح:

وفقًا للمجلة البريطانية لعلم النفس الصحي، فإن تناول الفواكه والخضروات، مثل التفاح، ينتج عنه تأثير مهدئ، ويخلق المزيد من الطاقة، ويزيد من السعادة بشكل عام.

9- السبانخ:

تحتوي السبانخ على حمض الفوليك، الذي يخفف من الاكتئاب ويقلل من التعب، وفقًا لمجلة علم وظائف الأعضاء.

10- الفاصوليا:

وفقًا لدراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية، ترتبط مستويات المغنيسيوم المنخفضة بانخفاض الطاقة.

11- عين الجمل:

وجدت مدرسة ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تناول الجوز يمكن أن يحسن وظائف المخ، وتشمل العوامل المساهمة في الجوز نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك.

12- البيض:

وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين، مما يساعد على تعزيز الذاكرة.