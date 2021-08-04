صدمة لزوجين بعد إنجابهما 4 أطفال في أقل من عام: مش مصدقين «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أقل من عام، استقبلت أم بريطانية أربعة أطفال بعد الحمل مرتين، ما أدى إلى إنجابها بنتا في المرة الأولى، والمرة الثانية ثلاثة توائم، وهو ما أدهش زوجها بصورة كبيرة.

تفاصيل إنجاب الأم لأطفالها الأربعة

كانت جيسيكا بريتشارد المُعلمة بإحدى المدارس الابتدائية، البالغة من العمر 31 عامًا، أنجبت طفلتها الأولى «ميا» في مايو 2020، ومن ثم لاحقًا بثلاثة توائم بعد مرور 11 شهرًا فقط.

وكشفت «جيسيكا»، أنها صُدمت هي وزوجها هاري ويليامز، البالغ من العمر 34 عامًا، لسماعهما أنها ستنجب ثلاثة توائم، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وُلد الوافدون الجدد الثلاثة في أبريل الماضي، حيث رحب الزوجان بالبنات «إيلا» و«أوليفيا» والابن «جورج».

إرهاق الأم

وتحكي الأم الثلاثينية معاناتها مع أطفالها الثلاثة التوائم، قائلة إنهم يحتاجون إلى الرضاعة في نفس الوقت، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن أن هناك أيضًا ثلاث حفاضات لتغييرها بدلاً من واحدة.

وتابعت الأم تصريحاتها الإعلامية، قائلة: «أنا فقط بحاجة لأن أكون أكثر تنظيمًا، لأنني شخص منظم تمامًا».

مفاجأة للأم

بالتزامن مع الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، اضطرت «جيسيكا» إلى الذهاب بمفردها لفحص طفلتها الأولى بعد وقت قصير من ولادتها، لكنها اكتشفت عن طريق الصدفة أنها حامل من جديد، بل وجاءت الصدمة عندما أخبرتها الطبيبة بأنها حامل في ثلاثة أطفال، قائلة: «كنت عاجزة عن الكلام، لم استطع تصديق هذا في بداية الأمر، حتى وصلت إلى المنزل وأخبرت زوجي، وشعرت بالخوف نظرا لسهولة تعرضي إلى حدوث مضاعفات صحية».

وتابعت الزوجة الثلاثينية، إن زوجها لم يصدق أنه أصبح أبًا لأربعة أطفال في أقل من عام، لكنه يحاول مساعدتها بشكل دائم في تربيتهم ورعايتهم بصورة صحية جيدة.