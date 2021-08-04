خد أون لاين وسيبك من الدروس.. نصائح أولياء أمور للدفعة الجديدة لطلبة الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعد الثانوية العامة، مرحلة مصيرية في حياة الأبناء، لذا نجد أن القلق والتوتر يصيب أولياء الأمور قبل دخول العام الدراسي من أجل تأهيل الأبناء لهذه السنة الصعبة والاستفادة من خبرات وتجارب الدفعة السابقة.

طرحت داليا الحزاوي، مؤسسة جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤاًلا على أولياء الأمور عبر الجروب، قائلة: «في نهاية مشوار الثانوية العامة تحب تنصح الدفعة الجديدة اللي داخلة ثانوية عامة بأيه؟».

ولاقى السؤال تجاوبًا من أولياء الأمور، فقالت ولية أمر: «خد أون لاين وسيبك من الدروس تضيع وقت»، وأضافت أخرى: «اعمل إللى عليك واترك الأمر كله بين يدي الله وثق».

واستكملت ولية أمر: «كل اللى قدر أقوله لهم على الامتحانات بتاعة الدفعة دى وشوفوا أسئلة شبها ودرب عليها».

قدمت «الحزاوي» نصائح لأولياء الأمور والطلاب باختلاف النظام القديم في مذاكرته عن النظام الجديد، ولا يجب أن يتهاون الطالب في فهم كل جزء من المنهج، ولا يشترك الطالب مع أكثر من مدرس حتى لا يحدث له تشتيت فكل معلم له طريقة شرح مختلفة.

ونصحت بضرورة تقسيم الوقت وعدم السماع للشائعات والمعلومات المغلوطة، لذا يجب الحصول علي المعلومات من المصادر الموثوق فيها كوزارة التربية والتعليم وموقع مجلس الوزارء.

اختتمت حديثها: «نرجو من الوزارة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة دراسة ايجابيات وسلبيات التجربة ويتم تصحيح المسار ونطالب عرض خطة العام الدراسي الجديد حتي يستطيع الطالب وولي الأمر معرفة جميع التفاصيل مما يقلق الشعور بالقلق والتوتر ونرجو استكمال جميع المنصات التعليمية».