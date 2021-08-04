كيف تقضي أسبوعا في الساحل الشمالي بأقل الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد المصايف خلال شهر أغسطس إقبالًا شديدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت من كل عام.

العديد من المصريين يرغبون في الذهاب إلى الساحل الشمالي، ويبحثون عن أرخص أسعار الإقامة هناك للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

إليك كيف يمكن أن تقضي أسبوعا في الساحل الشمالي بأقل الأسعار، وفقا لموقع booking.

فندق Aida Beach Hotel & Apartments - El Alamein

يتميز هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم بمنطقة شاطئ خاص ويقع في غرب الإسكندرية ويوفر أماكن إقامة مع شرفة وإطلالة. كما يتميز بمطعم ومسبح خارجي مع كراسي للتشمس.

تُطل الوحدات مكيفة الهواء في فندق عايدة على المسبح أو البحر الأبيض المتوسط وتتميز بديكور عصري. وتحتوي كل غرفة على تلفزيون وميني بار وصندوق ودائع آمن وحمام خاص مع دش.

يوفر مطعم فيردي بوفيه إفطاراً وقائمة انتقائية من المأكولات الشرقية المخصوصة في المساء. ويمكنكم الاسترخاء مع مشروب في بار Radames أو طلب المشروب للاستمتاع به في الراحة التي توفرها غرفكم.

يمكنكم لعب التنس أو الاسكواش أو البلياردو مقابل تكلفة إضافية. ويتوفر ملعب للأطفال حيث يمكن لأطفالكم الاستمتاع بالأنشطة الموجودة في الموقع.

تقع غرف فندق عايدة على بُعد 15 دقيقة بالسيارة من المرسى ويبعُد 35 دقيقة بالسيارة من مطار برج العرب الدولي، ويمكن ترتيب رحلات النقل المكوكية عند الطلب.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع 8346 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 1391 جنيها.

منتجع Borg El Arab Beach Hotel

يقع هذا المنتجع الشاطئي ذو الـ 5 نجوم على البحر المتوسط وعلى مسافة 45 دقيقة بالسيارة من مدينة الإسكندرية، ويتميز بتراس حديقة كبير مع مسبح. كما يضم مركز عافية متكامل الخدمات.

تتميز جميع الغرف المكيفة في إيبروتيل برج العرب بشرفة مع إطلالات على البحر وحمام خاص. وتحتوي جميع الغرف على ميني بار وهاتف.

يضم برج العرب مطعمًا للمأكولات الانتقائية والذي يقدم مجموعة واسعة من المأكولات التخصصية العربية وكذلك الوجبات العالمية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول وجبة خفيفة في مطعم البوفيه.

يمكن للضيوف الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنشطة مثل التجديف بقارب الكانوه ومرافق الرياضات المائية (في الموقع) والتي تتوفر للضيوف في الفندق مقابل تكلفة إضافية لراحة الضيوف.

تمتع بالرشاقة والجمال في السبا المتوفر في مكان الإقامة، حيث يقدم علاجات منعشة وحيوية ويتميز بغرفة بخار وجلسات مساج في الساونا وبرامج للاسترخاء مقابل تكلفة إضافية. وبدلًا من ذلك، يمكن للضيوف لعب التنس في ملعب تنس مضاء مقابل تكلفة إضافية.

يقع فندق إيبروتيل برج العرب على بعد 45 كم فقط من موقع التراث العالمي في منطقة أبو مينا، وهو دير مسيحي ممعن فى القدم في الصحراء. بينما يقع مطار برج العرب الدولي على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مكان الإقامة.

تتوفر مواقف للسيارات مجانًا في مكان الإقامة، فضلًا عن خدمة الواي فاي مجانًا في اللوبي وفي بعض الغرف.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع 10494 جنيها للفرد، ما يعني أن تكلفة اليوم 1749 جنيها.

فندق توليب فاميلي كلوب

يتميز بمطعم ومسبح، كما يحتوي الفندق ذو الـ 5 نجوم على حديقة وغرف مكيفة، ويبلغ سعر الإقامة بالليلة الواحدة 1300 جنيه، ما يعني أن الأسبوع سيكلفك 9100 جنيها.

فندق Retal View North Coast Aqua Park

يقع Retal View North Coast Aqua Park في العلمين على بعد 6 كم من مول زهران، ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح في الهواء الطلق وبار. ويوفر مكان الإقامة هذا خدمة الغرف، كما يوفر للضيوف حديقة مائية، ويحتوي الفندق على حديقة وتراس شمسي.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وحمام خاص مع مجفف شعر وحوض استحمام ساخن، يقدم Retal View North Coast Aqua Park وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال.

يقع بورتو مارينا على بعد 22 كم من مكان الإقامة في حين يقع متحف العلمين على بعد 28 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـRetal View North Coast Aqua Park حيث يقع على بعد 45 كم منه.

تكلفة الإقامة لمدة أسبوع ستكلفك 7147 جنيها ما يعني أن اليوم مقابل 1021 جنيها.