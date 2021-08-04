ارتدي الجمبسوت على طريقة نجوى كرم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - تتميّز إطلالات النجمة اللبنانية نجوى كرم بأناقتها وفخامتها، خاصة أنها تدرك جيداً ما يناسب قوامها وتختار الإطلالات التي تتلاءم مع شخصيتها وحضورها. وفي جولة على حساب نجوى كرم على انستغرام، لفتتنا إطلالاتها بالجمبسوت التي اتسمت بالجرأة والأناقة في الوقت نفسه.



جمبسوت من الترتر الأخضر

نجوى بجمبسوت مصنوع بالكامل من قماش الترتر باللون الأخضر- الصور من حسابها على انستغرام



في هذه الإطلالة تألقت نجوى بجمبسوت مصنوع بالكامل من قماش الترتر باللون الأخضر المنعش، يتميّز بقصّة الكتف الواحدة. وهذه الإطلالة التي اختارتها نجوى خلال إحيائها حفلة في مدينة كولن الألمانية، يمكنك أن ترتديها في حفلاتك أو سهراتك أو خلال تلبية دعوة عشاء مميّزة.

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جمبسوت مزيّن بالمربّعات

نجوى كرم بجمبسوت بتصميم كلاسيكي أنيق مزيّن بالمربّعات- الصور من حسابها على انستغرام



في إحدى مناسباتها الخاصة وفي صورة التقطتها داخل منزلها، ظهرت نجوى كرم بجمبسوت بتصميم كلاسيكي أنيق مزيّن بالمربّعات، يتوسّطه حزام من القماش نفسه ويزيّنه سحّاب عند الجانب الأيسر من قسم العلوي. هذا التصميم مناسب لمشاوير النهار ودعوات الغداء أو حتى للذهاب إلى العمل، فهو بسيط وأنيق في الوقت نفسه.

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جمبسوت بلون المونوكروم

إطلالة مونوكروم كلاسيكية من نجوى كرم- الصور من حسابها على انستغرام



هو من تصاميم الجمبسوت التي يمكنك التألق بها في مختلف المناسبات. فاللونان الأبيض والأسود يمنحانك إطلالة مونوكروم كلاسيكية، هادئة وفاخرة في الوقت نفسه. وقد اختارت نجوى هذا التصميم المزيّن بأكمام منتفخة ومزيّنة بالكسرات باللون الأبيض، وزيّنته بحزام من الجلد الأسود من علامة غوتشي Gucci.

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جمبسوت أسود للسهرات

نجوى كرم بجمبسوت مصنوع من الساتان باللون الأسود- الصور من حسابها على انستغرام

هي إطلالة مميّزة تعكس جرأة نجوى وفرادة ذوقها. فقد اختارت جمبسوت مصنوع من الساتان باللون الأسود، مكشوف الكتفين مع عقدة كبيرة على الجانب الأيسر من الساتان الأسود أيضاً. وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات من الذهب الأبيض والماس وحملت حقيبة كلاتش مرصّعة بالكامل بالأحجار الفضيّة لتزيد من وهج الإطلالة وإشراقها. هي من الإطلالات التي يمكنك أن تستوحي منها خياراتك في السهرات وحفلات الزفاف.

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