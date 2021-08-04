أزياء بألوان ترابية موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - تعتبر لوحة الألوان الترابية أبرز الدرجات التي تناسب موسم الخريف وأجوائه المتقلّبة. وفي مجموعات خريف 2021 التي قدّمتها الدور العالمية الكبرى، لفتتنا التصاميم الجريئة والمبتكرة التي ارتدت هذه الدرجات بأسلوب أنيق ومميّز.



أكني Acne

أكني Acne

إطلالات كاملة باللون البني الدافئ قدّمتها علامة أكني Acne ضمن مجموعتها لهذا الموسم، تتألف من معطف طويل بطبقات وحزام عريض، زيّنتها بحقيبة بحجم كبير مصنوعة من الجلد السويدي من اللون نفسه وجزمة من الجلد الطبيعي بلون الهافان.

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ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



قدّمت علامة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti إطلالة مؤلفة من سروال مصنوعة من المخمل باللون الهافان الدافئ زيّنته بحزام من الجلد باللون البني المحروق ونسّقت معه قميصاً من الجلد الطبيعي باللون الأخضر الزيتي. أما الحذاء فكان من جلد الثعبان بدرجات البني الدافئة.



ألتوزارا Altuzarra

ألتوزارا Altuzarra



بدورها قدّمتها علامة ألتوزارا Altuzarra إطلالة مؤلفة من تنورة طويلة مع كنزة ووشاح عريض وقفازات، جميعها مصنوعة من الصوف الناعم بدرجة الهافان الدافئة. أما الحذاء فقد اختارت شبشباً مصنوعاً من الفرو لتزيد من دفء الإطلالة وأناقتها.



أمي Ami

أمي Ami



اختارت علامة أمي Ami أن تُدخل الالوان الترابية إلى مجموعتها من خلال هذا الفستان الماكسي المزيّن بتقليمات غامضة، والذي يأتي بدرجة البيج الداكنة. وقد نسّقت مع الفستان حقيبة من الجلد الأسود وحذاء مصنوعاً من الجلد الطبيعي باللون الأبيض مع نعل أسود لتُحدث نوعاً من التناقض الجذاب في الإطلالة.

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3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim

3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim

لمن تبحث عن إطلالة دافئة وأنيقة هذا الخريف، فإن علامة 3.1فيليب ليم 3.1Phillip Lim قدمت بذلة باللون البني مؤلفة من تنورة مع فتحة ساق طويلة وسترة مزيّنة بجيوب ذات حجم بارز، ونسّقت معها كنزة صوفية بياقة عالية باللون البيج. أما الحذاء فكان عبارة عن جزمة مصنوعة من المخمل باللون الأسود.

زيمرمان Zimmermann

زيمرمان Zimmermann



بأسلوبها الجريء المعتاد، قدّمت علامة زيمرمان Zimmermann بذلة مؤلفة من سروال عالي الخصر بقصّة فضفاضة وباللون الأصفر الخردلي مع سترة من اللون نفسه ونسّقت معه توب ضيّقة ومزيّنة بالطبعات والرسوم. أما الحذاء، فكان من الجلد الطبيعي وبدرجة الأصفر نفسها.