أبرز الإطلالات الملكية بالأزياء المطبعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - غالباً ما يظهر افراد العائلة المالكة سواء في بريطانيا او بلجيكا او الدنمارك بفساتين وأزياء موحدة اللون او بطابع كولور بلوك ولكن من النادر أن يرتدين أزياء مطبعة لأن تنسيقها دقيق وحساس. لقد أعددنا لك الخليج 365 أبرز الإطلالات التي ظهر فيها أحد أفراد العائلات المالكة بفساتين مطبعة، فماذا ارتدين يا ترى؟

الملكة اليزابيث الثانية: ظهرت الملكة اليزابيث في العام 2019 وتحديداً خلال حفل "رويال اسكوت" بفستان كحلي يزدان بالكرزالأحمر بحجم كبير. وقد اعتمرت قبعة تزدان بحبات الكرز وحذاء مريحاً كحلياً موحداً.





الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني



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الليدي ديانا: ارتدت الأميرة الراحلة الفستان المطبع البني وهي ترافق ولدها وليام الى المدرسة وقد اختارت فستاناً مطبعاً برسوم مزدحمة ملونة ويتسم بقصة ميدي مع أكمام قصيرة ويزدان بصف من الأزرار الأمامية.وانتعلت حذاء مريحاً باللونين البيج والبني.

الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني

كيت ميدلتون:ظهرت دوقة كمبرديج زوجة الأمير وليام بفستان بنفسجي مطبع بالزهور المنمقة يقترب بتصميمه من الطابع البوهويتمتع بأكمام واسعة قصيرة،. وانتعلت حذاء من الرافيا مريحاً مع كعب مسطح من القش.

الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني

ميغان ماركل: وخلال فترة حملها بابنها البكر آرتشي، ظهرت دوقة ساسيكس زوجة الأمير هاري أثناء إقامتها في بريطانيا بفستان أسود من الحرير والموسلين، للمصمم أوسكار دو لارنتا ويزدان بطبعات مستوحاة من الحيوانات البرية.



الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني



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كاميلا باركر بولز: كما ارتدت دوقة كورنوول وزوجة الأمير البريطاني تشارلز فستاناً من الحرير الأسود المزدان بطبعات من الريش الملون.

الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني

الملكة ماتيلد: ظهرت الملكة البلجيكية ماتيلد مع زوجها الملك فيليب في إطلالة رسمية لهما وهي مرتدية فستاناً مطبعاً بالفراشات الملونة، ويتميز بقصة ضيقة وبطول متوسط. كما حملت حقيبة نيود وانتعلت ستيليتو نيود عالي.





الصورة من موقع تاون كاونتري الالكتروني

الملكة ليتيسيا:ومن جهتها سجلت ملكة إسبانيا ليتيسيا أبرز إطلالة لها في فستان زهري مطبع بالزهور الوردية والخضراء صنع من الأورغنزا وهو من تصميم كارولينا هيريرا.



الصورة من مدونة كوين ليتيسيا ستيل

الأميرة شارلين دو موناكو: تجسد الأميرة شارلين دوموناكو زوجة الأمير البير الرقي وقد سجلت أبرز إطلالة مطبعة لها بهذا الزي الذي يقترب من القفطان وهو من القماش الزهري والرمادي الموشح بالأخضر. وانتعلت صندلاً مسطحاً مفتوحاً.





الصورة من موقع people الإلكتروني

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