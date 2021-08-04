كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - برز مؤخراً الكثير من صيحات الموضة الخاصة بأزياء المحجبات، وحازت الفساتين المصممة بأكمام واسعة على إعجاب الكثيرات، حتى أصبحت من أكثر الصيحات انتشاراً، لذا نرصد لك اليوم عدة أفكار للفساتين المستوحاة من مدونات الموضة المحجبات؛ لتختاري منها أفكاراً متنوعة تليق بمختلف المناسبات.



فساتين محجبات بأكمام واسعة:





جهاد البنا بفساتين ذات أكمام واسعة

جهاد البنا بفستان مورد -الصورة من حسابها على الانستغرام





تحرص مدونة الموضة المصرية، جهاد البنا، على تنسيق أزيائها بمواكبة خطوط الموضة المحتشمة، لذا تألقت بفستان أبيض مطبع بالزهور الملونة بدرجات مختلفة من البنفسجي مع حجاب أبيض ناعم، واختارت فستاناً مناسباً للسهرة باللون الأزرق الداكن المكمل بمعطف طويل شفاف تكسوه التطريزات الذهبية، وقد صُمِّمَ بأكمام من الدانتيل والشيفون بقَصَّة واسعة.

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نسمة الجوهري بفساتين بتصاميم عربية

نسمة الجوهري بفستان مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





اعتمدت المدونة المصرية، نسمة الجوهري، على تصاميم الفساتين ذات الطابع العربي؛ لمنحها لوك مميزاً يليق بالمحجبات العربيات، وقد أطلت بفستان أزرق ميدي مزين بنقوش ذهبية مع اكسسوارات اللون البيج، ونسقت في إطلالة أخرى فستاناً أخضر بقماش مميز مصمماً بقَصَّة واسعة في الأكمام والجزء السفلي من الفستان، لأناقة عصرية تليق بالمحجبات

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آية عصام بفساتين ناعمة للشابات

آية عصام بفستان ناعم بتصميم أنثوي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تزينت البلوغر المصرية، آية عصام، بخيارات شبابية للمحجبات مُحِبَّات ارتداء الفساتين المميزة؛ حيث ارتدَتْ فستاناً أسود ناعماً بطبقة من قماش الشيفون المنقط المصمم بأكمام واسعة منفوخة، وأكملته بقلادات متعددة باللون الذهبي واكسسوارات حيادية الألوان، وظهرت في اللوك الثاني بفستان زهري أنثوي بتصميم فضفاض واسع الأكمام مزين بقَصَّة ناعمة في الخصر، وأكملته بحجاب من القطن الأبيض مع حجاب بربطة عفوية باللون البيج.

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سارة ثروت بفساتين مزينة بحزام للخصر

سارة ثروت باطلالة حيادية الالوان -الصورة من حسابها على الانستغرام





لجأت البلوغر المصرية، سارة ثروت، إلى اعتماد صيحة الفساتين المصممة بحزام للخصر؛ لمنحها أناقة محتشمة وعصرية بأسلوب يُبْرِز رشاقتها، ومن أبرز التصاميم تأنقت بفستان بيج مصمم بأكمام واسعة وبفتحة واسعة في الصدر مع حزام من الجلد العريض باللون الأسود، وأكملت اللوك باكسسوارات من الجلد الأسود وحجاب وبلوزة من القطن الأبيض، لخيار بسيط في مختلف المناسبات اليومية، وفي إطلالة صيفية تليق بالمحجبات نختار لك من وحيها فستاناً باللون السماوي المصمم بقَصَّة واسعة مع حزام من القش البني للخصر وحقيبة بيضاوية من القش، مع اكسسوارات حيادية اللون.

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