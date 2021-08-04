علاجات تحديد الفك Jawline في المنزل وفي العيادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - هل تعلمين أن منطقة الفك لها علاقة كبيرة بشكل وتناسق ملامحك؟ بالطبع نعم. لكن مع الوقت والتعب وفقدان البشرة لصحتها يختل التوازن في هذه المنطقة ليظهر وجهك بفك غير محدد وبالتالي مظهر أكبر من سنك.

في الثلاثينيات من العمر، يبدأ عظم الفك في الانكماش، ويفقد الجلد الحجم والمرونة، وكل ذلك يمكن أن يغير شكل وجهك، لا حرج في أن تبدي مختلفة عما كنت عليه قبل، ويجب أن تشعري بالراحة والثقة بالنفس. ولكن إذا كنت لا تزالين ترغبين في تحديد خط الفك فالحلول بين يديك، يمكن أن تساعدك بعض العلاجات المنزلية أو في العيادة على تحقيق غايتك.

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علاجات منزلية لتحديد خط الفك

علاجات منزلية لتحديد خط الفك

الغواشا: ممارسة الطب الصيني التقليدي، تتضمن تدليك الجلد بحجر أملس لزيادة الدورة الدموية والسوائل اللمفاوية.

يساعد استعمالها في تقليل الانتفاخ وتخفيف توتر الوجه ويمكن أن تستهدف منطقة الفك. ضعي زيت الوجه على بشرة نظيفة لمساعدة الغواشا على الإنزلاق على البشرة. ثم أمسكي الحافة المنحنية للحجر على شكل حرف U بحيث تعانق الذقن وتنزلق نحو الأذن. كرري هذه العملية خمس مرات على كل جانب للحصول على خط فك محدد. للحصول على أفضل نتيجة، التزمي بها بشكل يومي.

علاجات في العيادة

علاجات في العيادة

هناك الكثير من العضلات الصغيرة في الجزء السفلي من الوجه، بعضها له تأثير خفيف على الجلد، في حين أن البعض الآخر له تأثير كبير. يمكننا تعديل نشاط العضلات باستخدام علاجات مثل البوتكس أو حقن Xeomin أو Dysport أو Jeuveau للحصول على النتائج المرجوة. فهذه الحقن تمنحك المزيد من التحديد بين الرقبة والوجه وتنشأ خط الفك المحدد، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية حقن هذه المواد على طول عظم الفك وفي الأعصاب الصفائحية (العضلة التي تغطي الرقبة). ويمكنك شد الزاوية عند خط الفك. يمكن أيضاً حقن العضلة الماضغة أسفل الأذن، يؤدي الاسترخاء إلى تضيق الفك للحصول على وجه على شكل قلب.

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