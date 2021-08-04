طرق استخدام الشوكولاتة للحصول على بشرة مشرقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - في حين أن طعم الشوكولاتة لذيذ، إلا أنه في الواقع لها فوائد جمالية لا تعد ولا تحصى، مما يعني أنه يمكنك استعمالها كعنصر أساسي في روتينك الجمالي.. تعرفي كيف؟

يمكن أن يؤدي تناول الشوكولاتة وتطبيقها موضعياً على بشرتك إلى تحسين بشرتك بشكل كبير. إليك جميع الفوائد التي تضفيها على بشرتك، بالإضافة إلى طرق وخلطات يمكنك من خلالها دمج الشوكولاتة في روتين العناية بالبشرة في المنزل للحصول على بشرة مثالية.

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كيف تفيد الشوكولاتة بشرتك؟

العناية بالبشرة بوصفات الشوكولاتة الطبيعية

ترطيب البشرة

بفضل مضادات الأكسدة، فإن بشرتك محمية من الجذور الحرة الضارة، والتي يمكن أن تتسبب بظهور الشوائب. الكاكاو نفسه مضاد للأكسدة وغني بالفلافونويد. تمتلئ مركبات الفلافونويد بالفيتامينات A و B1 و C و D و E ، مما يحافظ على نضارة وجهك.

تحّد من الشوائب

هل تعلمين أن الشوكولاتة لها بالفعل خصائص مضادة للالتهابات عند وضعها موضعياً؟ سواء اخترت استخدام مرطب الشفاه المملوء بالشوكولاتة أو منتجات العناية بالبشرة، فسيكون له تأثير لطيف ومهدئ .

مرطب طبيعي

بسبب حمض الأوليك وحمض البالمتيك، ستصبح بشرتك الجافة ناعمة بشكل رائع. دللي نفسك بمستحضر يحتوي على مكونات سحرية من الشوكولاتة - هناك سبب يجعل زبدة الكاكاو مغذية للغاية.

تزيد الكولاجين

يحتوي الكاكاو،على مستويات عالية جداً من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تقلل التجاعيد وتزيد من إنتاج الكولاجين. فهي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يحافظ على مرونتها. بفضل احتواء حبوب الكاكاو على نسبة عالية من المغنيسيوم، فإنها تحفز قدرة الجسم على إنتاج هرمون يسمى البروجسترون، والذي يوقف انتشار الحبوب.

تزيل سموم البشرة وتحميها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكافيين، التي تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة، لتكشف عن طبقة جديدة مثل بشرة الأطفال. كما أنها تبطئ من علامات الشيخوخة ويمكن أن تساعد في حمايتك من سرطان الجلد وحروق الشمس، مما يجعلها إضافة مفيدة لأي نظام غذائي.

خلطات طبيعية من الشوكولاتة

خلطات طبيعية من الشوكولاتة

1. مقشر الشوكولاتة

أنت بحاجة إلى زيت اللوز وجوز الهند والسكر البني ومسحوق الكاكاو وأي زيت عطري. اخلطي المزيج جيداً وقشّري به وجهك بحركات دائرية خفيفة.

2. نظفي وجهك

نعم، يمكنك استعمال الشوكولاتة كغسول للوجه! من خلال مزج القليل من الشوفان المطحون ومسحوق الكاكاو وزيت جوز الهند، وبعدها غسل بشرتك به.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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