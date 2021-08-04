كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - يصعب التعامل مع بشرة العروس الجافة عندما يتعلق الأمر بكريم الأساس، لأن الاختيار الخاطئ يعرض العروس للوقوع في مشكلة إبراز البقع الجافة والتقشرات على وجهها، فتبدو إطلالتها باهتة ومملة في يومها الكبير، وبالتالي هي تحتاج الى أنواع كريم أساس تحتوي على مكونات مرطبة ومغذية للبشرة تمنح وجهها توهجاً صحياً وإشراقة طبيعية. انطلاقا من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، أفضل كريم أساس لبشرة العروس الجافة.

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Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 من بوبي براون

Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40

بدلاً من استخدام كريم أساس كثيف على بشرة وجه العروس، بإمكانك تجربة هذا السيروم – الفاونديشن ذات التركيبة الخفيفة من بوبي براون، فهو يمنحها تغطية مثالية ولمسة نهائية خالية من العيوب، حيث يتغلغل في البشرة الجافة ليمنحها ترطيباً كاملاً، ويوفر لوجهها إشراقة طبيعية.



NARS Natural Radiant Longwear Foundation من نارس

NARS Natural Radiant Longwear Foundation

يوفر هذا الفاونديشن للعروس تغطية متوسطة الى كاملة، قابلة للبناء، وتسمح للبشرة بالتنفس، ومدة بقاء تصل الى 16 ساعة. فتركيبته الغنية جداً بالمكونات المرطبة للبشرة، تجعل البشرة متألقة ومتوهجة بشكل طبيعي.



Giorgio Armani Luminous Silk Foundation من جيورجيو أرماني

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation

هذا الفاونديشن خال من الزيوت، مما يجعله خياراً رائعاً لكل من البشرة الجافة والحساسة والدهنية وتلك المعرضة لحب الشباب. وهو يمنح العروس لمسة نهائية متوهجة مع تغطية متوسطة مقاومة للماء والتعرق. وهو يتوافر بـ40 درجة لون ليتناغم مع جميع ألوان البشرة.



Hourglass Veil Fluid Makeup من آورغلاس

Hourglass Veil Fluid Makeup

يشبه كريم الأساس سيروم الوجه، فهو مدعّم بمركب Matrix Regeneration Complex، الذي يساعد على استهداف علامات الشيخوخة المرئية من خلال التقليل من مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة. وهو مثالي لبشرة العروس الجافة. كما أن تركيبته خفيفة الوزن تحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس بدرجة 15.



Skin by Mented Foundation من مانتد

Skin by Mented Foundation

إذا كنت تحبين تركيبة كريم الأساس اللاصق، فلا تترددي في استخدام كريم الأساس هذا في يوم زفافك، فهو يوفر لبشرة وجهك لمسة طبيعية مع ترطيب مثالي توفره مكونات موجودة في تركيبته، من أبرزها حمض الهيالورونيك وزيت بذور العنب ومستخلص أوراق الصبار...

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