أكثر 5 عطور نسائية مطلوبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - يشبه العثور على عطرك المميز كالعثور على الشريك المثالي، لديك معاييرك وطلباتك الخاصة، أليس كذلك؟ ربما لديك نوع معين تبحثين عنه : تركيبات خشبية أم منعشة وخفيفة؟ أو ربما تتخيلين مشهداً معيناً يحاكي رائحتك: كالمشي لمسافات طويلة على طول البحر، أو في الجبال. تعرفي معنا على أبرز العطور المطلوبة في السوق العالمي.

عطر Dune By Christian Dior Eau De Toilette

عطر Dune By Christian Dior Eau De Toilette

عطر دافئ وزهري مع الفاوانيا والزنبق والبرتقال الماندرين ، تنبعث منه رائحة يوم صيفي حار يبعث على الاسترخاء بجانب المسبح.

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عطر Gucci Bloom Eau de Parfum

عطر Gucci Bloom Eau de Parfum

هذا العطر المبتكر مركّب من زهرة موطنها آسيا الاستوائية. يمكن أن تكون هذه الرائحة قوية، لذلك لا تفرطي في استخدامه، يحتوي على نفحة من الياسمين ومسك الروم .

عطر Tom Ford Tobacco Vanille

عطر Tom Ford Tobacco Vanille

المكونات الرائعة للتبغ والكاكاو والزنجبيل والفواكه المجففة تشكل رائحة لا تنسى لانطباع أول جريء.

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عطر Viktor&Rolf Flowerbomb

عطر Viktor&Rolf Flowerbomb

هذا العطر يشبه الشعور بغروب الشمس في حديقة قصر رومانسية، مع زهور الأوركيد والباتشولي وأوراق الشاي والياسمين والورد.

عطر Giorgio Armani Sì Eau de Parfum

عطر Giorgio Armani Sì Eau de Parfum

هذا العطر المثالي لأي امرأة تتوق إلى رائحة ترابية مع الورد، إنه عطر انتقالي رائع من النهار إلى المساء.

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