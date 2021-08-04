تسريحات رائجة للشعر الطويل من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - تعد صاحبات الشعر الطويل محظوظات جداً، نظراً الى الخيارات الكثيرة المتاحة أمامهن من تسريحات الشعر الطويل العصرية والجذابة التي بإمكانهن اختيارها لإطلالاتهن المختلفة. فإذا كنت ترغبين في الحفاظ على شعرك الطويل ولا تودين التحول الى الشعر القصير، نرصد لك مجموعة رائعة من تسريحات الشعر الطويل التي استوحيناها من النجمات العالميات، لتختاري من بينها ما يعجبك.

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تسريحة الشعر المنسدل مع الفقاعات الأمامية

جيجي حديد(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة الناعمة مستوحاة من عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد Gigi Hadid، وهي تسريحة عملية تمنحك إطلالة مميزة ومرحة. اتركي شعرك الطبيعي منسدلاً على الظهر، واسحبي خصلتين أماميتين واجعليهما على شكل فقاعات، من خلال تثبيتهما بالأشرطة المطاطية الشفافة.



تسريحة الكيرلي الفضفاضة

جيسيكا ساره باركر(الصورة من حسابها على إنستغرام)

إذا كنت من محبات تسريحات الشعر الطبيعية، بإمكانك اعتماد تسريحة الكيرلي الفضفاضة على طريقة النجمة ساره جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker، فهي تسريحة عملية ملائمة للأوقات العادية وسهرات الصيف برفقة الأصدقاء.



تسريحة الشعر الأملس المستقيم

صوفيا فيرغارا(الصورة من حسابها على إنستغرام)



النجمة صوفيا فيرغارا Sofía Vergara المعروفة بشعرها المموج، اعتمدت مؤخراً تسريحة الشعر الأملس المستقيم، وهي إحدى تسريحات الشعر الطويل التي تشهد رواجاً بين النساء ليس في عام 2021 وإنما في كل الأوقات، كونها أنيقة وعملية في الوقت نفسه.



تسريحة ذيل الحصان العالية نصف المرفوعة

شاي ميتشل(الصورة من حسابها على إنستغرام)

هذه التسريحة المستوحاة من النجمة شاي ميتشل Shay Mitchell، أنيقة بما يكفي لاعتمادها خلال المناسبات والسهرات، فهي تمنحك إطلالة حيوية عصرية تواكب صيحات الموضة، خصوصاً أن تسريحة الشعر نصف المرفوع هي من أبرز تسريحات الشعر في الوقت الحالي.



تسريحة ذيل الحصان العالي المجدول

ريلي كيو(الصورة من حسابها على إنستغرام)

إذا كنت من محبات تسريحات الضفائر الأنيقة والمريحة، خصوصاً خلال الأجواء الحارة، بإمكانك تجرية تسريحة ذيل الحصان العالي المجدول المستوحاة من النجمة ريلي كيو Riley Keough، بحيث تسحبين كامل شعرك الى تاج الرأس، ومن ثم تقومين بجعله ضفيرة واحدة تثبتينها جيداً عند نهايتها.

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