مش كلها رومانسية.. أغرب حكايات العروسين في «الرقص سلو»: «معملتيش شنبك ولا إيه؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بتقولو أيه لبعض وأنتم بترقصوا يوم الفرح»، سؤال يتم طرحه كثيرا على الكثير من الجروبات والمجموعات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبشكل خاص موقع «فيس بوك»، لتنهال الكثير من الإجابات على هذا التساؤل، منها التعليقات الساخرة حول ذلك الحديث الذي يتم أثناء رقص العروسين في حفل زفافهما.

إجابات عديدة للفتيات على هذا التساؤل الذي أثار الكثير من الجدل، تميزت تلك الإجابات بكونها غريبة، ونرصدها من خلال هذا التقرير وفق حديث الفتيات وتعليقاتهن، كالتالي:

أغرب حكايات الفتيات حول حديث رقصة العروسين في حفل الزفاف

بعد انتشار تلك المنشورات والتي كان يتساءل بها الكثيرون حول الحديث الذي يدور بين العروسين أثناء رقصهم في حفل الزفاف «رقصة السلو»، وحرصت العديد من الفتيات على سرد تفاصيل تلك الرقصة والحديث الذي كان يدور بينهن وبين شركاء حياتهن.

وكان من أبرز تلك التعليقات، التي لاقت الكثير من الإعجاب وأثارت الجدل، عندما أوضحت إحدى الفتيات أن الحديث الذي كان يدور مع زوجها هو عدم اكتمال هيئتها والتي دفع من أجلها مبالغ طائلة لمركز التجميل لتكون في صورة حسنة في ليلة زفافها، قائلا «أنت معملتيش شنبك ولا أيه، ده أنا دافع فلوس كتير أوي»، لتنهال عليها الكثير من التعليقات الساخرة والتي كان منها «وأنت رايحاله بشنبك ليه، الراجل صارف ومكلف».

وشاركت عدد من الفتيات الأخرى حكايتهن مع تلك الرقصة في حفل زفافهن، والتي كان من بينها «كان بيتريق على واحده صاحبتي، كان بيقولي يا ترى مامتك عامله عشا أيه، كنت بقوله كفايه كده أنا فرهدت، كان بيقولي أنا جعان أوي ومكلتش من الصبح، مكناش سامعين بعض وبنضحك وخلاص».